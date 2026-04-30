Projektstöd
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Projektstöd som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
I din roll som projektstöd har du ett viktigt ansvar i att stödja och avlasta projektledningen med framförallt ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter. I denna tjänst är det viktigt att du är nyfiken och vill hitta lösningar till problem. Du stöttar underhålls- och projektledarna genom hela projektet från uppstart till avslut och har förmågan att strukturera upp ditt egna arbetssätt.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Löpande ekonomisk hantering i projekten
Faktura- och dokumenthantering
Avtalstolkning
Planera arbeten på kort och lång sikt
Skapa och upprätthålla rutiner
Delta i dialoger med kunden och entreprenörer
Kravspecifikation
Vi söker dig som är handlingskraftig och som trivs med att samarbeta med andra i en ansvarstagande roll. Då det är många olika projekt pågående samtidigt så är det viktigt att du är flexibel, initiativtagande och kan hantera många olika arbetssysslor samtidigt. En del av arbetsuppgifterna utförs mot fasta deadlines och du behöver kunna planera och strukturera ditt arbete för att möta dessa och därmed främja organisationens mål.
Utöver detta ser vi att du:
Minst en avklarad 3-årig relevant gymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Tidigare arbetat med ekonomiskt och/eller administrativt arbete där du självständigt har hanterat rapportering, uppföljning, fakturering, avtal och allmän projektadministration.
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Är en van datoranvändare och skicklig på att söka och värdera information.
Har erfarenhet av och är bekväm att arbeta i affärssystem som exempelvis SAP och Power BI.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från entreprenadbranschen samt att kunna arbeta i vårt ärendehanteringssystem BÄST.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning!
Placeringsort: Högsby, Nässjö, Jönköping eller Växjö. Ange önskad placeringsort i din ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chefer Peter Lindh, 072-533 01 54 eller Gabriel Sellén, 070-234 75 82. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Ida Fågelqvist, 070-048 76 82.
Fackliga representanter är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
579 30 HÖGSBY Arbetsplats
Högsby - Vattenfall Jobbnummer
9886729