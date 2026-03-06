Projektsamordnare Ostlänken
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
I rollen som projektsamordnare/projektplanerare för Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken ingår du i ett erfaret team med bred kompetens inom samhällsbyggnad. Ditt huvudsakliga uppdrag är att samordna förvaltningens arbete kopplat till Ostlänken och samverka med Trafikverket. Utöver samverkan med Trafikverket ingår också samverkan med andra myndigheter, fastighetsägare och andra aktörer.
Du stödjer projektledare och koordinerar olika typer av projektstyrningsfrågor och processer i teamets arbete. Du deltar dessutom i arbetet med att ta fram utredningar och beslutsunderlag. I dina arbetsuppgifter ingår också datasamordning och viss ekonomiuppföljning, samt att driva arbetet med riskhantering och kvalitetssäkring. I rollen som projektsamordnare verkar du även som systemspecialist tillsammans med fyra kollegor.
Du arbetar med en stor kontaktyta inom såväl projektet som förvaltningen, där du stöttar i samband med att Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken och delprojekt planeras, samordnas och följs upp. Du arbetar dessutom i samverkan med flera enheter och avdelningar inom förvaltningen och stöttar en del av tiden förvaltningens övriga projektstyrning.
Utbildning i projekthanteringssystemet kommer att erbjudas och på avdelningen finns ytterligare en projektplanerare/projektsamordnare som stödjer avdelningens övriga projektverksamhet.
Din arbetsplats
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner med många spännande projekt på gång, såväl förtätningsprojekt i innerstaden som helt nya bostadsområden i ytterstaden och kommunen i övrigt. Nu letar vi efter ytterligare en kollega som vill vara med på vår resa mot framtidens Linköping!
Stadsplaneringsavdelningens uppgift är att arbeta med översiktsplaner och detaljplaner som styr markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning. Avdelningen ansvarar också för kommunens markförsörjning och exploatering samt projektledning av kommunens utveckling i samband med Ostlänken. Avdelningen är indelad i tre enheter: strategisk planering, detaljplanering och mark och exploatering. Den här tjänsten är placerad på mark- och exploateringsenheten.
Vi sitter i moderna Ebbepark och arbetar aktivitetsbaserat. Vi arbetar kontorstid med förtroendearbetstid och erbjuder möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter.
Du som söker
Vi söker dig som har en eftergymnasial examen teknik, projektledningsmetodik, alternativt en annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har också erfarenhet inom områdena projektledning, projektering, tidsplanering eller datasamordning inom samhällsbyggnadsområdet.
Det ses som meriterande om du har flerårig arbetslivserfarenhet från samhällsbyggnadsområdet såsom stadsplanering, bygg- och anläggningssektorn samt fastighetsbranschen.
För tjänsten krävs god förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska då du i arbetet har många kontaktytor både internt och med myndigheter på svenska.
Rollen som projektsamordnare/projektplanerare innebär många samarbeten och kontaktytor, vi ser det därför som viktigt att du är lyhörd, serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare tar du ansvar för din uppgift, arbetar strukturerat och håller uppsatta tidsramar. Du har också en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken är omfattande och komplext, vi ser det därför som viktigt att du är noggrann och uppdaterad kring gällande mål, krav och kvalitetsstandard, samt lägger stor vikt för att uppnå dessa. Du arbetar också bra med komplexa frågor och har en god förmåga att analysera.
I denna rekrytering använder vi oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16720
Facklig företrädare, SACO
Per-Arne Friberg Per-Arne.Friberg@linkoping.se 013-20 65 63 Jobbnummer
