Projektör Fysiska säkerhetssystem
Exelect AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exelect AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Projektör - CTS Security Solutions AB
Vill du arbeta med teknisk projektering i framkant och vara med och bygga några av Europas mest högsäkerhetsklassade datacenter? Då kan det här vara ditt nästa steg!
CTS Group är en av Europas största design- och byggentreprenörer och den ledande aktören i Norden. Med 32 koncernbolag, 1700 medarbetare och ett globalt partnernätverk levererar vi standardiserade lösningar som gör datacenterbyggen snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva. Se gärna vår presentationsvideo här: https://vimeo.com/1083779720
CTS Security Solutions AB är ett nystartat dotterbolag med bas i centrala Stockholm. Vårt uppdrag är att leverera service och tekniska lösningar till alla bolag inom CTS Group. Nu söker vi en engagerad och erfaren:
Som projektör hos oss får du en nyckelroll i att planera och projektera säkerhetstekniska lösningar inom datacenterprojekt. Du arbetar med att ta fram systemlösningar, ritningar och dokumentation från tidig projekteringsfas till färdig installation. Rollen kräver både tekniskt djup och god samarbetsförmåga - du är länken mellan säljare, projektledare, tekniker och kund. Tjänsten är baserad i Stockholm och innebär resor inom Europa i samband med projekt.
Ditt uppdrag
Projektera säkerhetstekniska lösningar såsom passersystem, kameraövervakning och nätverk
Göra tekniska beräkningar och dimensionering av komponenter och lösningar
Ta fram installationsritningar, relationshandlingar och annan teknisk dokumentation
Säkerställa att lösningarna uppfyller kundens krav, gällande standarder och regelverk
Arbeta tätt med projektledare, tekniker, underentreprenörer och leverantörer
Delta i tekniska möten och bidra till väl avvägda, driftssäkra och kostnadseffektiva lösningar
Följa upp teknisk kvalitet och ge support till installatörer under projektens gång
Vem är du?
Vi söker dig som enkelt kan påvisa att du lyckats mycket bra med att förverkliga dina idéer i komplexa projekt. Tekniker, projektledare och kunder m. fl. kan intyga att ditt samarbete med dem har fungerat alldeles utmärkt. När arbetsbelastning och tempo varit högt har du kunnat behålla fokus och hög produktivitet utan att tumma på kvaliteten. Du är känd för din kreativa förmåga och redogör gärna för smarta lösningar du bidragit till.Publiceringsdatum2025-10-03Bakgrund
Erfarenhet av teknisk projektering, gärna inom säkerhet, el eller infrastruktur
Teknisk utbildning inom el, säkerhet, IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
God vana av att arbeta i CAD-verktyg, t.ex. Revit, AutoCAD
Förståelse för standarder och normer inom säkerhetslösningar och datahallar
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från arbete med system som Milestone, LenelS2, Axis, Bosch eller liknande säkerhetssystem
Vi erbjuder
Hos CTS Security Solutions får du möjlighet att arbeta med innovativa lösningar i några av Europas mest avancerade datacenter. Ett utmanande uppdrag i ett snabbt växande teknikföretag med högt säkerhetsfokus där du är med och skapar säkerhet där det verkligen räknas.
Intresserad?
Skicka in din ansökan via vår rekryteringspartner Exelect AB. Berätta gärna om dina uppnådda resultat och erfarenheter från tidigare roller. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
För frågor är du välkommen att kontakta Anders Hanberg på 070-413 99 03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153)
Mäster Samuelsgatan 42 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
CTS Security Solutions AB Jobbnummer
9538424