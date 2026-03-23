Projektör
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Vi söker en ny medarbetare till Malmö inom teamet Nätoptimering Syd. Vårt team består av 12 medarbetare som är projektörer och nätplanerare fördelat på tre etableringar, Halmstad, Malmö och Växjö. Varje etablering har ett ansvar för lokalnätet i respektive område där Malmö ansvarar för Södra Skåne.
Din roll
Vi söker nu en Projektör som i första hand kommer att arbeta med nätplanering och reinvesterings-, förstärknings- och underhållsprojekt i nära samarbete med projektledare, underhållsingenjörer och dokumentationstekniker. Du planerar och driver projekt fram till investeringsbeslut och har det tekniska och ekonomiska ansvaret genom projekten. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ta fram nätutredningar, belastningsanalyser, tekniska beskrivningar och ekonomiska kalkyler som underlag till projekten och att föra dialoger med kommuner, entreprenörer och markägare för att samordna projekten på bästa sätt.
Dina erfarenheter
För att lyckas och trivas i rollen som Projektör hos oss tror vi att du har en teknisk utbildning med inriktning mot elkraft eller eldistribution, men du kan även ha införskaffat dig dessa kunskaper på annat sätt. Vi söker dig som har god förståelse för elnätets uppbyggnad och vi ser att du har tidigare erfarenhet inom projektering/nätplanering, där det är meriterande med tidigare erfarenhet inom projektledning, beredning eller elkraftsarbete i fält."
Dina kontaktytor är många och därför tror vi att du är bra på att skapa långsiktiga relationer och har en god kommunikativ förmåga. Vi har en tanke med allt vi gör och är övertygade om att engagemang och hållbar prestation grundar sig i trygghet och respekt för våra olikheter. Vi hoppas därför att du leder ditt arbete med en öppenhet och tar dig tid till självreflektion och eftertanke.
Hur är det hos oss?
Vi välkomnar dig till ett hjälpsamt och öppet team med en stöttande kultur där kunskapsutbyte sker dagligen och är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna uppnå goda resultat. Gruppen karaktäriseras av arbetsglädje, nyfikenhet och inkludering där vi tillsammans tar beslut och med gemensamt och eget ansvar driver vi våra processer framåt.
Din chef, Matilda Svensson, prioriterar samarbete och arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för gruppen att lyckas gemensamt. Varje individ i gruppen är en viktig byggsten och hon uppmuntrar erfarenhetsutbyte och ett inkluderande klimat där alla känner sig delaktiga. Matilda är alltid tillgänglig och uppmuntrar förbättringsförslag och personlig utveckling. Det är viktigt med en positiv arbetsmiljö och att vi har roligt!
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 6 april.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Matilda Svensson, matilda.svensson2@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "315".
Detta är ett heltidsjobb.
211 20 MALMÖ
