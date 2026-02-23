Projektmedarbetare
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Sektor Kultur Arbete och Folkhälsa (KAF) består av 11 enheter bland annat Kulturgården, Simhallen, Biblioteket och Arbetsmarknadsenheten.
Vi har blivit beviljade ett projekt av svenska ESF-rådet för att bli mer digitala. I detta arbetet kommer du att vara mycket behövd. I projektet Digga KAF ingår en projektledare, projektmedarbetare 75%, denna tjänst och ytterligare en projektmedarbetare på 10%. Du kommer att ha din chef placerad på Arbetmarknads- och integrationsenheten. Digga KAF inriktar sig på all personal i vår sektor med målet att få en utökad digital kompetens och bemästra förändringarna inom det digitala området.
Arbetsplatsen är belägen vid Höörs Lärcentrum, en kort promenad från Höörs station. Vi tillämpar flexibel arbetstid och eftersom att vi ska utföra utbildningsinsatser samt samarbeta mycket med olika enheter är det mesta delen av arbetet på plats.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
I arbetet som projektmedarbetare kommer det att vara en stor grad av variation. Exempel på arbetsuppgifter: Utbildande insatser, att hålla i workshops kring olika delar som vi har fått utbildning inom, det kan handla om Excel, Word, AI eller något annat digitalt ämne. Här är syftet att fördjupa kunskaper som deltagar har erhållit i en tidigare utbildning, du kommer därför behöva delta på de utbildningsinsatser som deltagare går på, för att kunna ge ett adekvat stöd. Administration boka in utbildningstider, sköta närvarorapportering, följa upp deltagares progression, göra enkäter i InSurvey samt bearbeta dessa. Rapportera till projektledare och enhetschef. Det kommer ingå att upphandla utbildningar i samråd med upphandlingsenheten.
Tjänsten är på 75%, fördelat på 4 eller 5 dagar i veckan.Kvalifikationer
För att klara detta arbetet behöver du:
* Vana att hålla i utbildningar/ workshops för vuxna i arbetslivet.
* Kunskap om den digitala utvecklingen i samhället.
* Strukturerad och ordningsam.
Det är bra om du har:
* Högskoleutbildning inom pedagogik, systemförvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.
* Erfarenhet av att upphandla utbildningar.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
