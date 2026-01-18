Projektledare- Bygg
2026-01-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
B4D Gruppen söker erfaren projektledare inom bygg sektörn.
B4D Gruppen AB (B4D) är en total entreprenad inom byggbranchen, Vi utfört båda Rot och Nyproduktion, Vi söker nu en driven projektledare till affärsområde Rot och Nyproduktion.
Du leder och har ansvar för dina projekt från start till mål. Konkret innebär det att du har det övergripande ansvaret för kalkylering, planering, arbetsledning, KMA, projektekonomi och dagliga kontakter med Beställare, leverantörer, våra hantverkare och underentreprenörer.
Dina projekt pågår parallellt med varandra och din förmåga att ha många bollar i luften är avgörande. Du får stöd av tydliga och effektiva rutiner, processer och verktyg, som du kan följa och luta dig emot genom hela processen. Parallellt får du vid behov daglig support i det administrativa arbetet.
Du behöver vara byggnadstekniskt kunnig, strukturerad och ha datorvana. Vi kommer självklart att ge dig nödvändig tid och stöd för att du ska komma in i vårt sätt att arbeta, där mycket av aktiviteten sker genom den digitala plattformen Bygglet.
Vi har vårt huvudkontor i Vallentuna, men du utgår från vårt kontor i Älvsjö Örby. Där sitter också övriga projektledare som ansvarar för våra projekt i Stockholm. Vi har möjlighet att anställa dig omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.Publiceringsdatum2026-01-18Kravprofil för detta jobb
Utöver kompetens och personliga egenskaper som framgår av tjänstebeskrivningen ovan, har vi följande krav:
Du behärskar det svenska språket flytande och är van att kommunicera både i tal och skrift.
Du har minst 4-5 års erfarenhet som projektledare.
Du har någon form av byggnadsteknisk utbildning och vi tror att du utvecklat din kompetens ytterligare genom arbete i branschen.
Du har intyg för Bas U/Bas P.
Du har B-körkort.
Du har erfarenhet av kvalificerat kalkylarbete.
Meriterande
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av kalkylarbete i programvaran Meps 2.0.
Har erfarenhet av det administrativa verktyget Bygglet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
CV Projektledare
E-post: jobb@b4d.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B4d Gruppen AB
(org.nr 559124-4560), http://www.b4d.se
Malmköpingsvägen 42 (visa karta
)
125 40 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
B4D Gruppen AB Kontakt
Adem Dogru adem.dogru@b4d.se 0720030390 Jobbnummer
9690263