Projektledare VA
Skövde kommun, VA-avdelningen / Byggjobb / Skövde Visa alla byggjobb i Skövde
2026-06-22
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I sektor service spelar du en viktig roll i att hålla vårt samhälle igång. Vi arbetar med allt från fastighetsskötsel, offentliga måltider och lokalvård till underhåll av gator, parker och ledningsnät – här bidrar du direkt till att skapa en bättre vardag för våra invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar utveckling, samarbete och nytänkande. Välkommen till oss, här finns det alltid plats för fler som vill göra skillnad!
VA som avdelning är uppdelat i två enheter Samverkan och ledningsnät samt Drift och underhåll. Totalt är vi 37 personer, varav 25 medarbetare är på enheten drift och underhåll som förvaltar och har driften av VA:s anläggningar. Totalt förvaltar vi ca 120 anläggningar spritt över kommunen.
Tillsammans jobbar vi för trivsel, glädje och utveckling på arbetsplatsen. Ett gott arbetsklimat där vi samarbetar och samverkar för att få verksamheten att fortsätta utvecklas. Vi söker nu ytterligare en lagspelare som trivs att jobba tillsammans med oss mot våra mål.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss arbetar du med att leda projekt för att säkra kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Samhällets tillväxt, utbyggnation av VA-ledningar, anordningar och anläggningar sker i en hög takt och vi behöver förstärkning! Projekten kommer att ledas av dig, från förstudiefaser och planering till genomförandet och avslut. Du har ansvar för projektledningen, planering, budget, tidsplanering, dokumentation, bevakning av anläggningens konstruktion och kvalitet. Du kommer att ha tillgång till avdelningens specialister och verksamhetens expertis, din huvuduppgift kommer vara att leda projekten.
Vi erbjuder dig chansen att jobba med ett unikt och mångsidigt uppdrag som projektledare. På enhet samverkan och ledningsnät kommer du att jobba med ett team på 11 medarbetare varav några är projektledare. Vi söker nu efter en ny kollega för att utöka projektgruppen. Hos oss får du möjlighet att axla en varierande arbetsroll med stort ansvar i en spännande bransch.
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva projekt och som arbetar på ett strukturerat, tydligt och effektivt sätt. Som projektledare är du tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du tar ansvar för leveranser, för ledarskapet, är noggrann, lyhörd och vill jobba tillsammans i team. Vi tror att du som person är nyfiken, driven och vill arbeta med att utveckla din tekniska kunskap.Kvalifikationer
Erfarenhet som projektledare eller enligt arbetsgivaren annan relevant utbildning eller erfarenhet.
Eftersom arbetet innehåller en stor del administrativ och teknisk dokumentation, förståelse och kommunicerande moment är det även viktigt att du kan uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Förutsätter goda IT-kunskaper.
Meriterande är erfarenhet av/ inom byggbranschen, VA-ingenjör, bygg-ingenjör, projektledning, Bas-P & Bas-U, erfarenhet av ProjektPortalen Avima, projektledarerfarenhet med ekonomiskt ansvar, entreprenadsjuridik, byggbranschens regelverk och kännedom om LOU (lagen om offentlig upphandling).
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, VA-avdelningen Kontakt
VA-chef
Simon Ravik simon.ravik@skovde.se 0500-498000 Jobbnummer
9973192