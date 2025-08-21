Projektledare till stor industrikund
2025-08-21
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Projektledare till industrin
För en ledande industriell verksamhet i Umeå söker vi flera projektledare med erfarenhet inom automation, mekanik, och fordonstillverkning. Rollen fokuserar på industrialisering av maskiner och processer, inklusive tung pressning, automatiserad kaross-sammansättning, och automatiserad målning. Projektledaren kommer att arbeta på plats i fabriken och hantera projekt från start till slut, med ansvar för att definiera och hantera omfattning, kostnad, schema, kvalitet och risker. Enstaka resor till leverantörer kan förekomma. Vi söker kandidater med mer än fem års erfarenhet av projektarbeten inom dessa områden.
Huvudansvar
• Utveckla och implementera operativa planer för att slutföra tekniska projekt inom tillverkningsområdet
• Övervaka framsteg och prestationer mot projektplanen och vidta åtgärder för att lösa operativa problem
• Identifiera, utveckla och samla resurser som behövs för att slutföra projektet
• Förbereda tekniska standarder, design och arbetsbeskrivningar samt utveckla projektplaner och budgetar
• Arbeta självständigt med begränsad tillsyn och coacha lägre nivåer av professionella
Dina färdigheter
• Avancerad kunskap inom projektledning, erhållen genom utbildning och arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av att hantera projekt eller delprojekt med begränsad komplexitet inom ett program eller portfölj
• Förmåga att definiera och hantera omfattning, kostnad, schema, kvalitet och risker
• Möjlighet att arbeta självständigt och lösa svåra och ibland komplexa problem
• Eventuell certifiering inom projektledning är meriterande
Om anställningen
Tjänsten som projektledare är ett konsultuppdrag med önskad start så fort som möjligt med en tjänstgöringsgrad på 100%. Uppdraget är planerat att pågå fram till sista juli 2026.
Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden. Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och rabatt på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.
Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt.
Om ansökan
Bifoga CV och personligt brev och ansök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare på Adecco:
Oskar Gardeström på oskar.gardestrom@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Oskar Gardeström
