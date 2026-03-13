Projektledare till farledsprojekt
2026-03-13
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Projektledare för genomförande av farledsprojektmed placering i Norrköping eller Göteborg
Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov. Nu söker vi en projektledare som kommer att vara en del i arbetet med att forma Sveriges framtida farleder. Ditt arbete bidrar till nytta för samhället genom ökad kapacitet, säkerhet och tillgänglighet i våra farleder för sjöfarten.
Du tillhör Sjöfartsverkets enhet för farledsprojekt och är Projektledare i en organisation bestående av både anställda och konsulter, vilket förutsätter ett tätt och prestigelöst samarbete. Vi uppträder kollegialt och stödjer varandra inom såväl projektgrupperna som enheten. Vi har möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan, samtidigt som vi värnar högt om att ses fysiskt när det väl behövs.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Farledsprojekten genomförs huvudsakligen i faserna utredning och genomförande. Sjöfartsverket söker nu en projektledare/delprojektledare för genomförande inom Sjöfartsverkets största infrastrukturprojekt Malmporten och Skandiaporten.
Sjöfartsverket arbetar i en tillämpad projektmodell som grundar sig på PPS och Projektledaren ansvarar för att styra och följa upp projektets tid, kostnad och innehåll (TKI). Projektledaren rapporterar till projektägaren alternativt i rollen som delprojektledare till huvudprojektledaren.
Till uppgifterna hör bland annat att:
Företräda Sjöfartsverket i projektspecifika frågor
Ansvara för projektplanering, styrning och uppföljning
Arbetsleda interna och externa resurser
Göra kostnadskalkyler och kostnadsprognoser
Hantera ändringar under projektets gång
Genomföra upphandlingar enligt LOU
Planera och följa upp riskhantering, kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt regelefterlevnad
Ta fram beslutsunderlag samt rapportera till projektägare, styrgrupp och samarbetspartner
Medverka i planering, samordning och genomförande av delprojekt inom sjöfarts- och hamninfrastruktur
Samverka med interna funktioner samt externa aktörer såsom konsulter, entreprenörer, myndigheter och andra intressenter
Bidra till utveckling av projektens samt enhetens arbetssätt, processer och samverkansformer
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen som Projektledare krävs att du har:
Akademisk utbildning inom teknik, samhällsbyggnad eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivare bedömer relevant
Erfarenhet av arbete i större infrastruktur- eller anläggningsprojekt
Hög färdighet inom projektstyrning, ekonomi, och riskhantering
Hög förmåga i att arbeta strukturerat och självständigt i en komplex projektmiljö
Hög samarbets- och kommunikationsförmåga, med vana att hantera många intressenter
Mycket goda färdigheter i svenska och engelska, i tal och skrift
Mycket god datorvana och kunskaper i Office-paketet
B-körkort då tjänsteresor med bil är vanligt förekommande
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet inom:
Muddring
Sjöfarts-, hamn- eller vattenbyggnadsprojekt
Offentliga investeringar och stora statliga projekt
Upphandling enligt LOU samt entreprenadjuridik (AB04, ABK09, ABT06)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du är driven och har förmågan att arbeta självständigt inom ditt kompetensområde. Du har lätt för att systematisera och göra planer och hålla ordning och reda i dina projekt. Du kommer att ha många kontakter, såväl internt som externt, varför det är viktigt att du samarbetar på ett lyhört sätt och har förmågan att skapa professionella och förtroendefulla relationer. Du har lätt för att läsa in material och dra adekvata slutsatser, du har också lätt för att uttrycka dig väl i skrivna underlag. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som ska tillsättas snarast.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Intervjuer kommer att hållas via Skype under vecka 13-14.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Enhetschef Thomas Nord, 010-478 46 01 eller thomas.nord@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 22 mars 2026.
Diarienummer: 26-00729
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Kontakt
Thomas Nord thomas.nord@sjofartsverket.se Jobbnummer
9795310