Projektledare till Eltel
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-15
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du driver, leder och utvecklar processer och affärsmöjligheter? Trivs du i en roll med många kontaktytor med ansvar för ekonomi, kvalitet och kundnöjdhet? Då är det kanske du som är Eltels nya projektledare! Sök tjänsten idag då vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Som projektledare hos Eltel kommer du leda en projektgrupp på 4 kompetenta kollegor som inkluderar två projektörer, en byggledare och en administratör. Tillsammans med din projektgrupp ansvarar du för olika fiberprojekt på Stockholms motorvägar där din roll är att samordna och leda gruppen i projektens olika faser.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos Eltel. Uppdraget är långsiktigt och målsättningen är att du på sikt kommer bli anställd av Eltel.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen). Läs mer om vad en säkerhetsprövning innebär här.
Du erbjuds
• Ett grönt jobb! Den tekniska utvecklingen inom bransch går fort och Eltel ligger i framkant. Eltels lösningar lägger grunden fär dagens uppkopplade samhälle och bidrar till en grönare omställning.
• En arbetsplats där kulturen präglas av omtanke om varandra, stort engagemang och ansvarstagande för att lösa uppdraget.
Dina arbetsuppgifter
Som projektledare har du en central och drivande roll med ansvar för att leda och motivera hela projektgruppen (projektörer, tekniker och administratörer). Du agerar som spindeln i nätet som koordinerar alla insatser mot ett framgångsrikt projektavslut.
• Ekonomisk styrning genom kalkyler, prognoser och rapportering.
• Operativt ansvar för materialbeställningar och inhämtning av nödvändiga myndighetstillstånd.
• Kvalitetssäkring för att säkerställa att leveranserna möter kundens uppsatta mål.
• Intressenthantering och affärsdrivande kontakt med beställare, kunder, underentreprenörer och andra samarbetspartners.
• Arbetsmiljö genom att upprätta och följa arbetsmiljöplaner samt genomföra arbetsplatskontroller.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av projektering/projektledning, gärna inom tele/mark/fiber
• Har tidigare erfarenhet av arbete med kalkyler och prognoser
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift, då språket används dagligen
• Har goda kunskaper i Excel
• Är van att följa lagar, regler och föreskrifter i det dagliga arbetet
• Har B-körkort (manuell)
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i IFS.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Socialt kompetent
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
