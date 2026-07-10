Projektledare till E4El
Adding People AB / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2026-07-10
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Därför är du viktig
Bra projekt handlar om mer än teknik, tidplaner och ekonomi. De handlar om människor, relationer och förmågan att få många olika delar att fungera tillsammans.
Som projektledare på E4El blir du personen som får saker att hända. Du skapar struktur, bygger förtroende hos kunderna och hjälper montörer och kollegor att lyckas. Ditt arbete påverkar inte bara projekten utan också våra kundrelationer, vår lönsamhet och vår fortsatta utveckling.
Kort sagt – du blir en nyckelperson i vår fortsatta tillväxtresa.
Det här är E4El
E4El är ett elinstallationsföretag som arbetar över hela Sverige. Vi hjälper våra kunder med entreprenader, konstruktion och kraftförsörjning och tar ansvar hela vägen från projektering till färdig installation.
Men det som verkligen utmärker oss är vårt sätt att arbeta.
Vi är entreprenörer i grunden. Vi gillar att hitta lösningar, ta ansvar och fatta beslut nära verksamheten. Våra kunder väljer oss för att vi är engagerade, pålitliga och levererar det vi lovar. Vi vill fortsätta växa – utan att tappa det som gjort oss framgångsrika från början.
Vår kultur
Vi tror att de flesta människor gör sitt bästa jobb när de känner förtroende, frihet och gemenskap. Därför har vi byggt en kultur där du får stort ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka på riktigt. Här behöver du inte vänta på flera led av godkännanden för att få saker att hända. Har du en bra idé vill vi höra den.
Vi är ett företag med hög ambitionsnivå, men utan prestige. Vi hjälps åt, delar med oss av erfarenheter och ställer upp för varandra när det behövs. För oss är det självklart att framgång ska vara något vi skapar tillsammans.
Hos E4El ska det vara roligt att gå till jobbet. Inte för att varje dag är enkel, utan för att du får arbeta med engagerade människor, spännande projekt och känna att det du gör faktiskt spelar roll.
Fokus i din roll
Du har det övergripande ansvaret för dina projekt – från kalkyl och projektering till leverans och avslut.
Det innebär bland annat att du:
leder projekten med fokus på kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö och kundnöjdhet
planerar resurser och säkerställer rätt bemanning
stöttar och coachar ledande montörer och elektriker
utvecklar affärer genom nära dialog med kunder och samarbetspartners
deltar i upphandlingar, kalkylarbete och projektplanering
bidrar till att utveckla både verksamheten och våra arbetssätt.
Du kommer att ha stor frihet att påverka hur du driver dina projekt – men också ett tydligt mandat att fatta beslut och ta ansvar för resultatet.
Om vi får önska
Vi tror att du har erfarenhet från elentreprenader, industriprojekt eller en närliggande verksamhet. Kanske arbetar du redan som projektledare. Eller så är du idag ledande montör eller arbetsledare och känner att det är dags för nästa steg.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
har ett affärsmässigt tänk och god förståelse för projektekonomi
är strukturerad och får saker att gå från plan till verklighet
tycker om att bygga relationer med både kunder och kollegor
är trygg i att ta ansvar och fatta beslut
drivs av att skapa resultat tillsammans med andra.
Framför allt hoppas vi att du är en person som ser möjligheter där andra ser problem och som gillar att vara med och utveckla både affärer och människor.
Är det rätt plats för dig?
Det här är för dig som vill mer än att bara förvalta. Du vill vara med och bygga något. Du uppskattar frihet under ansvar och tycker att det är motiverande att få stort förtroende. Du vill arbeta i en organisation där idéer tas på allvar och där vägen från tanke till beslut är kort.
Och du vill göra det tillsammans med engagerade kollegor som bryr sig om både resultaten och människorna bakom dem.
Om det stämmer in på dig tror vi att du kommer att trivas riktigt bra hos oss.
Bra att veta
Placeringsort Jönköping eller Nyköping.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Patrik Boberg på patrik.boberg@e4el.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
553 30 JÖNKÖPING Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9998843