Projektledare till Corrpal System
Corrpal Systems i Ystad tillverkar, säljer och installerar maskinlinjer för materialhantering till wellpappindustrin. Vi är en ledande aktör inom vår nisch och vår styrka är vår svenska kvalitet och vår förmåga att flexibelt lösa våra kunders olika behov.
Just nu letar vi efter en projektledare med ansvar för att våra kundprojekt levereras. Det här är en spännande roll med många kontaktytor och möjligheten att driva riktigt stora projekt!
Om rollen
Som projektledare kommer du att ansvara för att våra kundprojekt tillverkas, levereras och installeras på plats hos våra kunder runt om i världen. Varje projekt/maskin tillverkas unikt för kunden och är en stor investering på mångmiljonbelopp. Projekten fortlöper ofta under 6-12 månader. Det är därför avgörande med noggrann styrning av varje projekt.
Ditt jobb utgår från huvudkontoret i Ystad. I ditt arbete kommer du att ha många kontaktytor, framför allt inom vår egen organisation och på vårt moderbolag i Tyskland. Du kommer att rapportera till vår Technical Sales Manager.
Vi söker dig som trivs i rollen som projektledare, där du driver processer och projekt framåt med struktur och tydlig kommunikation.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för projektplaneringen genom att definiera mål, tidsramar, resursbehov och milstolpar
Koordinera och leda projektteamet genom att tilldela uppgifter, följa framsteg och säkerställa att projektet följer projektplanen
Optimera tillgängliga resurser: personal, budget och tekniska verktyg
Hantera potentiella risker/avvikelser i projekten och utveckla strategier för att minimera deras påverkan
Driva kundprojektteamet för att uppnå nya affärsmöjligheter och förbättra lönsamheten för befintliga produkter
Kontinuerlig dialog med kunderna genom hela projektet samt med den tyska organisationen
Vem är du?
Vi tror att du har en teknisk eller ekonomisk examen och har jobbat några år inom industriell produktion som projektledare. Du är en person som är van vid - och tycker om - att skapa långsiktiga relationer till både kunder och kollegor.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, teknik, eller liknande
Några års erfarenhet som projektledare gärna inom tillverkande industri, alternativt tekniskt intresse
Förmåga att hantera och kommunicera med olika intressenter
Flytande kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Kunskaper i tyska
Projektledarcertifiering (t.ex. PMP eller IPMA)
Kunskap eller erfarenhet av CE-märkning/maskindirektivet
Vana att arbeta i internationella team
Du kommer trivas i rollen om du är teknikintresserad, möjlighetsorienterad och gillar att samarbeta. Det är viktigt med god kommunikationsförmåga och att du snabbt kan se helheten och skapa en överblick i olika projekt.
Du behöver ha en god förståelse för kundens önskemål och förmåga att diskutera och kommunicera tekniska lösningar. Vi tror att du har med dig erfarenheter som ger dig förmågan att förstå kundkrav och omsätta dessa i kreativa lösningar. Du följer upp, säkerställer kostnadseffektivitet och brinner för problemlösning.
Vi tycker det är värdefullt att lära oss av varandra och ser gärna att du är en person som tycker om att dela din kunskap och dina erfarenheter med kollegor.
Om Corrpal
Corrpal Systems AB i Ystad tillverkar, säljer och installerar maskinlinjer för materialhantering till wellpappindustrin. Vi är en ledande aktör inom vår nisch och vår styrka är vår svenska kvalitet och vår förmåga att flexibelt lösa våra kunders olika behov.
Med egen kompetens i huset tillverkar vi och levererar cirka 30-40 maskiner per år. Våra kunder finns huvudsakligen i Europa, men våra installationer finns över hela världen. Corrpal Systems omsätter ca. 300 msek och har 50 anställda.
På Corrpal Systems AB får du arbeta i ett växande företag med korta beslutsvägar, teknik i framkant och stort utrymme för egna initiativ. Vi tror starkt på att människor med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv är viktigt för att göra Corrpal Systems till ett bra, utvecklande och roligt ställe att arbeta på.
Läs mer om oss på vår hemsida: www.corrpal.com
Du kan även läsa mer om vår ägare Göpfert Maschinen GmbH, www.goepfert.de,
Publiceringsdatum2026-01-23
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdagen är 18/2. Observera att annonsen kan tas ner tidigare då vi jobbar med ett löpande urval. Ligger annonsen kvar är tjänsten inte tillsatt utan processen fortgår.
Ett personligt brev är inte nödvändigt i denna rekrytering och du kommer inte bedömas annorlunda om du inte skickar in ett personligt brev. Lägg hellre lite mer fokus på urvalsfrågorna.
Corrpal Systems samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Karl-Johan Kjellberg på karl-johan.kjellberg@equality.nu
eller 0701-71 94 17
Om EQuality Rekrytering & Interim
Med EQuality får du kvalitet i rekryteringen. Vi får verksamheter framgångsrika genom rätt person på rätt plats. EQuality arbetar branschöverskridande och fokuserar på exekutiva befattningar och nyckelfunktioner. Vi arbetar med executive search, rekrytering & interim samt med tester och kandidatutvärdering.
Våra värderingar är professionalism, transparens och engagemang och EQuality står för:
EQ - Emotionell intelligens är lika viktigt som IQ
Equality - Mångfald och jämlikhet är en självklarhet för oss
