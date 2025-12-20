Projektledare till ATS Kraftservice
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-12-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren projektledare med stark teknisk kompetens inom eldistribution och vill vara med och driva projekt på lokalnät? Då kan detta vara rollen för dig! Som projektledare på ATS Kraftservice får du möjlighet att arbeta med spännande projekt inom elkraft och lokalnät till E.ON. Låter det som dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
ATS Kraftservice växer snabbt och söker nu fler skickliga medarbetare till olika delar av landet. De är en del av Peab koncernen och vi arbetar med kraftdistribution på lokalnät från norr till söder. ATS Kraftservice är det lilla familjära företaget i den stora koncernens famn. Hos dem är det nära till toppen och det finns goda chanser att du kan vara med och utveckla företaget och deras arbetssätt.
I rollen som Projektledare kommer du främst att arbeta med projekt inom elkraft och eldistribution på lokalnät tillsammans med deras kund E.ON. Du får möjlighet att driva flera spännande projekt, från mindre uppdrag till större projekt, med fokus på kvalitet, tidplanering och ekonomiskt ansvar.
Hos ATS Kraftservice erbjuds du:
• En arbetsplats där närhet, engagemang och utvecklingsmöjligheter genomsyrar kulturen.
• Möjligheten att arbeta med varierande projekt inom elkraft och lokalnät, ofta i nära samarbete med E.ON.
• Ett familjärt team med kompetenta kollegor och korta beslutsvägar där du kan växa och påverka.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Som projektledare på ATS kraftservice har du ett totalansvar för dina projekt. Du kommer bland annat att:
• Planera, leda och styra projekten mot uppställda mål. Vidare bär du ansvar för ekonomin och projektets tidplan från start till mål. Därutöver medverkar du i allt från marknadsbevakning, anbudslämnande till projektgenomförande samt kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en el-teknisk/elkraftsutbildning, alternativt motsvarande och likvärdiga kunskaper och erfarenheter
• Har minst två års arbetslivserfarenhet från en liknande tjänst inom eldistribution
• Besitter goda ledaregenskaper
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att lyckas i rollen behöver du vara handlingskraftig och målmedvetenhet samt har en god kommunikationsförmåga. Du har också ett ekonomiskt sinne och tycker det är roligt att driva affärer. Som person är du ansvarstagande och har en naturlig förmåga att strukturera och planera ditt arbete. Du agerar alltid med säkerheten i fokus och brinner för relationsskapande.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om ATS Kraftservice här. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9658128