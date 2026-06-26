Projektledare sökes till socialtjänsten
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2026-06-26
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Din arbetsplats
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Socialtjänsten är just nu mitt i ett stort projekt med byte av verksamhetssystem från Treserva till Combine. Projektet har pågått sen 2025 och vi söker dig som är en erfaren och driftig projektledare som stöd för resterande del av projektet. Tjänsten är placerad på socialtjänstens administration där du blir en del av ett trivsamt gäng på 15 personer som definieras av nyfikenhet, gott samarbete och stor hjälpsamhet gentemot alla. Tillsammans löser vi uppdraget att stötta socialtjänstens många verksamheter på bästa sätt. Vår enhet består av blandade åldrar, erfarenheter, män och kvinnor och vi kommer alla att ta ansvar för att just du ska känna dig välkommen. Vanliga kontorstider ligger till grund för din tjänst men du planerar och genomför ditt uppdrag till stor del tillsammans med dina kollegor och med frihet under ansvar, med möjlighet till flexibla arbetstider och distansarbete. Din huvudarbetsplats blir i kommunhuset i Mölnlycke centrum.
Ditt uppdrag
Projektledarrollen är en tillfällig utökning av organisationen i syftet är att stärka projektets genomförande och säkerställa att förändringar i system och arbetssätt implementeras på ett strukturerat och hållbart sätt. Införandet av det nya verksamhetssystemet beräknas vara klart under våren 2027. Projektet har gått i drift med två av tre delinföranden och din huvudsakliga uppgift är att projektleda delinförande tre vilket riktar sig mot vård och omsorg, funktionsstöd, vuxenenheten samt hälso- och sjukvård. Utöver detta ligger det också i ditt uppdrag att stötta de verksamheter som redan har gått i drift utifrån eventuella restpunkter.
Ditt uppdrag kommer att innehålla både övergripande projektledning så som tids- och aktivitetsplanering, delegering av uppgifter, förbereda och hålla möten, följa upp status och risker etcetera till mer riktat stöd i vissa delar av införandet. Du förväntas ha övergripande koll på projektets alla delmoment, omfattning och upprätthålla god kommunikation löpande med delprojektledare, systemförvaltare, superanvändare, kommunens IT-funktion, styrgrupp, beställare och berörd leverantör av systemet. Du är van vid att röra dig i gränslandet mellan system och verksamhet och har god förmåga att koppla ihop systems möjligheter med verksamheters behov.
Det här krävs för tjänsten
Du som söker till oss som projektledare ska ha för tjänsten relevant utbildning och erfarenhet av liknade uppdrag. Du behöver ha en god förståelse för hur system fungerar i sig och även hur de påverkar en organisation och människorna som ska arbeta i systemet. Du har både utbildning och erfarenhet av projekt- och processledning så väl som förändringsledning.
Som person har du viljan och förmågan att samarbeta med många olika personer och professioner. Du är strukturerad, nyfiken, ansvarsfull, drivande och kan även jobba på självständigt. Du har ett stort utvecklingsintresse och bra förmåga att samordna olika situationer och uppgifter. Du är lösningsorienterad och är van vid, och bra på, att hjälpa människor att se lösningar snarare än att stanna vid problem. Du är en van teams-användare med god förmåga att skapa engagemang vid såväl digitala som fysiska eller hybridmöten.
Om du har arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor och av socialtjänst i synnerhet är det ett stort plus i kanten. Att ha kännedom om rådande lagstiftning och terminologin rörande socialtjänstens verksamheter kommer att underlätta uppdraget för dig. Har du inte denna erfarenhet med dig, räknar vi med att du i stället har ett stort intresse för att sätta dig i detta kunskapsområde. Har du tidigare erfarenhet av verksamhetssystemet Combine är det meriterande men inget krav.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Under semesterperioden nås Pernilla Wallén, administrativ chef via sms i första hand för frågor om tjänsten.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-04-30 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
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435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Vision
Jennie Andersson vision@harryda.se 031 724 63 42 Jobbnummer
9979981