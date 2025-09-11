Projektledare (Säkerhet/bygg/entreprenad)
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 7+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Vi söker nu en senior projektledare till vårt projektkontor för att stärka upp vår verksamhet inom affärsområdet Säkerhet. Det här är en nyckelroll för dig som vill kombinera din tekniska förståelse med ett starkt ledarskap och bidra till att forma framtidens säkerhetslösningar tillsammans med ett engagerat team.
Om rollenSom projektledare hos oss kommer du att få leda både interna och externa projekt av varierande storlek och komplexitet - med ett särskilt fokus på säkerhetsrelaterade installationsprojekt. Rollen är placerad centralt i organisationen vilket innebär att du kommer att arbeta tvärfunktionellt över flera av våra verksamhetsområden. Vi erbjuder en stimulerande vardag där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka både projektets riktning och vår gemensamma utveckling.
I takt med att bolaget växer snabbt inom området säkerhet kommer du initialt att fokusera på just detta affärsområde. Vi ser därför gärna att du har gedigen erfarenhet av tekniska projekt kopplade till bygg och entreprenad.
Ditt uppdrag innefattar bland annat: Planera, leda och följa upp projekt enligt satta mål, budget och tidplan
Ansvara för kommunikation med kund, leverantörer och interna team
Säkerställa att projekten drivs enligt etablerade projektmodeller (gärna PPS)
Rapportera löpande projektstatus till styrgrupp och andra intressenter
Bidra aktivt till utvecklingen av vårt projektkontor och interna processer
Stödja säljorganisationen i offert- och uppdragsfas
Vem vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att leda bygg- och entreprenadprojekt, gärna med fokus på tekniska installationer. Du är van att hantera flera parallella uppdrag, och du har en strukturerad och lösningsorienterad approach. Du har också lätt för att kommunicera med både tekniker, affärspartners och kunder, och trivs i en roll där du får samordna olika kompetenser mot ett gemensamt mål.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har dokumenterad erfarenhet som projektledare inom bygg och entreprenad
Har arbetat med tekniska projekt, gärna inom säkerhetsområdet
Är självgående, strukturerad och har en god förmåga att se helheten
Har vana av projektmodeller - PPS är meriterande
Talar och skriver svenska obehindrat
Har B-körkort (krav)
Är svensk medborgare (krav p.g.a. säkerhetsprövning)
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en roll där du är med och påverkar - både i enskilda projekt och i företagets fortsatta tillväxt. Vi värdesätter ett starkt samarbete mellan kollegor, kunder och partners, och ser till att du får rätt resurser och stöd för att lyckas i din roll. Vi tror på långsiktighet, kompetensutveckling och att ha kul på vägen.
Start sker under hösten 2025. Du anställs av Techster Solutions och är på uppdrag hos kund.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
