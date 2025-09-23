Projektledare R&D till CellMax Technologies
Experis AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
CellMax Technologies AB, grundat 2001, har satt en ny standard på radiomarknaden med våra högpresterande basstationsantenner. Våra antenner levererar oöverträffad prestanda som hjälper våra kunder att maximera både nätverkskapacitet och kostnadseffektivitet. Idag är våra produkter en självklar del av nätverken hos ledande mobiloperatörer världen över. Vi är ett innovativt och dynamiskt företag med en öppen och inkluderande kultur. Vårt huvudkontor och R&D är baserade i Kista, Sveriges teknologiska hjärta, medan vår produktion sker på Gotland, nära Visby. Med över 90 % av komponenterna tillverkade i Sverige kombinerar vi lokal kvalitet med global framgång. Läs mer om oss på cellmax.com.
Nu söker vi projektledare som är redo att ta nästa steg i karriären och leda utvecklingsprojekt som driver tekniska innovationer framåt. Hos oss får du verka i en miljö präglad av teknik och nytänkande, där ditt ledarskap och din förmåga att skapa struktur blir avgörande för att leverera lösningar som överträffar kundernas förväntningar.
Om rollen
CellMax Technologies söker nu en engagerad projektledare till vårt R&D-team i Kista. Här får du möjlighet att kombinera din förmåga att skapa struktur och driva projekt med ett nära samarbete med våra utvecklingsteam och övriga avdelningar. Vi utvecklar och producerar högpresterande antenner med hjälp av patenterad teknik som gjort oss världsledande - och nu vill vi att du blir en del av vår framgång.
I rollen som projektledare ansvarar du för att leda projekt inom produktutveckling, ny teknologi och optimering av befintliga produkter. Du planerar och strukturerar arbetet, säkerställer att rätt resurser finns på plats och att projekten genomförs enligt uppsatta mål. Arbetet innebär ett nära samarbete med våra utvecklingsingenjörer, tekniska experter och andra avdelningar som marknad, inköp och produktion. Din förmåga att koordinera och skapa samsyn blir avgörande för att driva projekten framåt och nå framgång.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du blir en del av ett familjärt team med korta beslutsvägar. Hos CellMax får du möjlighet att växa både som ledare och som professionell. Du får också se konkreta resultat av ditt arbete - här är du inte bara en del av processen utan en viktig kugge i vår framgång.
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du har en efter gymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet samt minst fem års erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt, gärna inom produktutveckling. Erfarenhet från branscher som involverar hårdvara, avancerade system eller tekniknära projekt är meriterande.
Vi söker dig som är en naturlig ledare, med förmåga att engagera och motivera andra. Din strukturerade arbetsstil och tydliga kommunikation gör att du kan hantera komplexa projekt och skapa trygghet i teamet. Samtidigt har du en nyfikenhet och öppenhet för att lära dig om nya teknologier och arbetssätt, vilket gör att du snabbt kan sätta dig in i CellMax värld. Om du har erfarenhet från närliggande områden och trivs med att arbeta tvärfunktionellt och nära tekniken, är detta rollen för dig!Publiceringsdatum2025-09-23Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar CellMax med Jefferson Wells. För frågor kontakta rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 070-231 28 05 alt. Katarina.thomasson@jeffersonwells.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "122aab24-14ac-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Projektledare R&D till CellMax Technologies Kontakt
Katarina Thomasson Katarina.Thomasson@jeffersonwells.se +46702312805 Jobbnummer
9523023