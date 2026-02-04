Projektledare och kommunikatör
2026-02-04
Friends söker nu en kommunikatör och projektledare som vill göra skillnad för barns trygghet. I rollen kombinerar du strategiskt tänk med produktion och är med och stärker Friends som den drivande kraften mot mobbning.
Vi söker dig
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, driva processer framåt och kan leverera skarpa texter och genomtänkt innehåll. Du är trygg i att vara rådgivande i kommunikationsfrågor, van att samarbeta och bra på att anpassa budskap till olika målgrupper och kanaler.
Du har utbildning inom PR/kommunikation, journalistik, marknadsföring eller motsvarande samt minst fem års erfarenhet av kommunikationsarbete. Du är en van beställare och har sedan tidigare budgetansvar. I den här rollen söker vi särskilt dig som har arbetat mot skola och/eller inom utbildningsfrågor samt har erfarenhet av kommunikation för att skapa samhällsförändring.
Du har erfarenhet av att skapa innehåll och av marknadsföring samt goda IT-kunskaper, inklusive redigeringsverktyg och/eller CRM-system.
Exempel på arbetsuppgifter
• Projektleda kommunikationsprojekt - internt och tillsammans med externa leverantörer
• Idégenerera, planera och producera innehåll - främst text, men vid behov även andra uttag (t.ex. stilla och rörlig bild)
• Samverka och följa upp med våra målgrupper för att anpassa våra insatser
• Arbeta strategiskt för att utveckla och stärka Friends kommunikation kopplat till verksamhetens innehåll
Så här är det att jobba på Friends
Du blir en del av Engagemang & Påverkan får arbeta i en organisation som vill åstadkomma förändring - med stort utrymme för egna initiativ, samarbete och utveckling. Du blir en del av ett kreativt team som drivs av att öka Friends genomslag och bidra till ett tryggare samhälle för barn och unga.
Tjänsten är placerad på Friends kontor i Stockholm, Slakthusområdet, och du rapporterar till Kommunikations- och påverkanschef.
Anställningsform
Tillsvidare, heltid (100 %). Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
