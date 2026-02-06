Projektledare med start inom kort
Vi söker en engagerad projektledare/teknisk förvaltare till en statlig organisation med ansvar för fastigheter av högt kulturhistoriskt och samhälleligt värde. I rollen får du möjlighet att driva projekt och underhållsarbete från planering till genomförande, i en miljö där hållbarhet, kvalitet och långsiktigt värdeskapande står i fokus.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en projektledare till vår kund, en statlig organisation med ansvar för förvaltning, utveckling och bevarande av fastigheter som ägs av staten. Du utgår från kontoret beläget i Stockholm.Arbetsuppgifter
I rollen som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp tekniska underhålls- och ombyggnadsprojekt inom ett fastighetsområde med höga kulturhistoriska värden. Uppdraget omfattar hela projektprocessen och sker i nära samverkan med förvaltning, driftorganisation och andra interna och externa aktörer.
Arbetsuppgifterna omfattar:
projektledning av underhålls- och ombyggnadsprojekt
långsiktig planering och framtagande av beslutsunderlag
budgetering, planering, upphandling och uppföljning av projekt
samordning med entreprenörer, förvaltning, drift och hyresgäster
uppföljning av myndighetskrav, exempelvis inom brand och energi
arbete med hållbara och energieffektiva tekniska lösningar
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som projektledare är du strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att driva arbete framåt på ett självständigt sätt. Du är kommunikativ och samarbetsinriktad, vilket gör att du skapar förtroendefulla relationer med både interna och externa parter. Rollen kräver även ett lösningsorienterat förhållningssätt, god planeringsförmåga samt förmåga att fatta välgrundade beslut. Noggrannhet, flexibilitet och ett professionellt bemötande är särskilt viktiga egenskaper i projekt som präglas av höga kvalitetskrav och komplexa förutsättningar.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Högskoleutbildning med inriktning mot fastighetsförvaltning och byggprojekt, alternativt förvärvat liknande kunskaper genom praktisk erfarenhet inom området
B-körkort
Minst 3 års erfarenhet av underhållsplanering
Minst 3 års erfarenhet av budgetering för planerat underhåll
Minst 3 års erfarenhet av att jobba som projektledare
Minst 3 års erfarenhet inom offentliga upphandlingar (LOU 2016:1145)
Minst 3 år av erfarenhet av lagar, föreskrifter och andra krav som är kopplade till fastighetsägaransvaret samt entreprenadjuridik
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet kring byggnader som har ett kulturhistoriskt värde
Kunskaper inom fastighetsautomation
Kunna beskriva i detalj arbetssätt och för att möjliggöra verifiering av kompetens och erfarenhet av arbetsområdetTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2027-02-28. Start 2026-03-03.
