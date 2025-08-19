Projektledare med ERP-erfarenhet
2025-08-19
På iwow vet vi att alla har olika styrkor. Vi tror på att skapa en inkluderande kultur där vi genom att stötta och engagera oss i varandras arbete och erfarenheter skapar ännu bättre erbjudanden och leveranser till våra kunder.
iwow är ett boutique-konsultbolag där du får vara med på en inspirerande resa, där du redan från start får möjlighet att delta i affärsutveckling och där kreativitet och egna initiativ uppmuntras.
Beskrivning av tjänsten
Som projektledare kommer du att:
Leda hela värdekedjan från behovs- och nulägesanalys till kravspecifikation och implementering av digitala lösningar.
Driva förändringsarbete och införa nya arbetssätt hos kund.
Vägleda kunden i både projektfaser och löpande verksamhet för att säkerställa långsiktiga förbättringar inom process och system
Exempel på uppdrag:
Genomföra en förstudie för att kartlägga behov inför systemimplementation. Vara projektledare vid ERP-implementering, exempelvis SAP/Dynamics eller motsvarande.
Du förväntas även:
Bygga och vårda ditt affärsnätverk.
Identifiera och driva nya affärsmöjligheter.
Sälja vårt kompletta erbjudande till både nya och befintliga kunde
Vem är du?
Fem till tio års relevant arbetslivserfarenhet
Mångårig erfarenhet som konsult inom IT och digitalisering
Mångårig erfarenhet som projektledare inom samtliga faser av ett projekt
Domänkunskap inom ERP- och/eller verksamhetsrelaterade processer
Systemspecifika kunskaper inom SAP eller annat likvärdigt ERP system
Erfarenhet av en eller flera projektmetodiker samt hantering av intressenter
Vilja att vara med och bygga upp ett nytt konsultbolag
Ambition att utveckla iwow:s tjänster och förmåga att hitta nya försäljningsmöjligheter samt kommunicera dessa med kunder
Som person ser vi att du är initiativtagande, inkluderande, engagerad och självgående. Vi ser också att du har mycket god förmåga att kommunicera och behärska svenska och engelska väl i både tal och skrift. Du trivs i en föränderlig miljö där du har möjlighet att påverka. Att utforska nya innovativa lösningar och arbetsmetoder, med ett öppet sinne för nya intryck, är en självklarhet för dig. Du känner att en bra dag är en dag när du lärt dig något nytt.
Vad erbjuder iwow?
iwow erbjuder dig en central och viktig roll i vårt erbjudande och leverans från dag ett, där du kommer få driva intressanta projekt och utveckla relationen med våra kunder. På iwow uppmuntrar vi nytänkande och egna initiativ och arbetar med korta beslutsvägar. Du kommer vara en nyckelspelare i team iwow när det kommer till att forma och utveckla vårt bolag.
