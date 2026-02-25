Projektledare med driv och struktur
2026-02-25
Till vår produkt- och kvalitetsavdelning i Östra Karup söker vi nu en projektledare som vill ta ansvar för projektledning inom produktutveckling, lansering av nya produkter och teknisk dokumentation. Du arbetar nära konstruktion, produktion, inköp, marknad, försäljning och kvalitet. Det innebär många kontaktytor och du har ett tydligt ansvar för att planera, driva och följa upp projekt där flera funktioner är involverade.
En del av uppdraget är också att ansvara för våra monteringsanvisningar och produktblad, där teknisk information omsätts till tydligt och pedagogiskt material.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva projekt. Vi tror att du har arbetat med tekniska produkter i en tillverkande verksamhet och har god förståelse för hur teknik, produktion och affär hänger ihop. Du har förmåga att skapa framdrift och få saker att hända tillsammans med andra. För att trivas i rollen behöver du vara tydlig, strukturerad och tycka om att ta ansvar.
Du har även erfarenhet av teknisk dokumentation, exempelvis monteringsanvisningar eller manualer, och är van att arbeta i Adobes program. Har förmåga att arbeta pedagogiskt och kreativt för att förenkla teknisk dokumentation så att den blir tydlig och lätt att förstå.
Hos oss får du:
En central roll i våra produktutvecklingsprojekt och lanseringar
Arbeta nära konstruktion, produktion och affär
Möjlighet att påverka hur vi utvecklar och lanserar våra produkter
Willab Garden är ett familjeägt företag med huvudkontor, produktion och centrallager i Östra Karup. Vi arbetar nära varandra, med korta beslutsvägar och ett starkt fokus på kvalitet och kundupplevelse. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där våra värderingar är en naturlig del av vardagen: Kunden i centrum - Vi hjälper varandra - Vi tar ansvar.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering hos Willab Garden AB i Östra Karup, Båstad. Start sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Ange gärna i din ansökan när du har möjlighet att tillträda tjänsten.
Ansök senast: 2026-03-25
Skicka din ansökan till: Britt Hansson, HR, britt.hansson@willabgarden.se
Frågor? Ring oss gärna på 0431-47 00 11
E-post: britt.hansson@willabgarden.se
Detta är ett heltidsjobb.
Willab Garden AB (org.nr 556517-0981), http://www.willabgarden.se
269 21 ÖSTRA KARUP
