Projektledare mark och anläggning
2026-01-19
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen arbetar efter ett tillitsbaserat ledarskap där styrning, kultur och arbetssätt fokuserar på en tilltro till de anställdas kunskap, omdöme och vilja att utföra ett bra arbete och möta medborgarnas behov. På förvaltningen arbetar vi aktivt med att stärka lagandan, skapa god arbetsmiljö och förbättra våra arbetssätt. Alla medarbetare deltar i detta förbättringsarbete med målsättning att vara ett effektivt och sammansvetsat team som har roligt och utvecklas på jobbet.
Som projektledare har du ett kreativt, omväxlande arbete, stimulerande och socialt arbete där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter. Du får utlopp för både kreativitet och innovation i de projekt du leder.
Du kommer som projektledare driva egna projekt från förstudie till färdigt projekt och avrapportering sker till verksamhetschef. Du verkar aktivt för att kommunens MEX-process, projektmodell och beställningsformulär alltid används i erforderlig omfattning.
I projekten arbetar du med tidsplanering, säkerhet och kvalitet samt miljölagstiftning och installationssamordning, framtagande av förfrågningsunderlag och underlag till både genomförande av projekt samt till stöd för upphandling. Du genomför projekten på ett sätt som säkerställer ett bra resultat inom ramen för budget och tid.
Du arbetar problemlösande och ser hur små detaljer tillsammans skapar en fungerande helhet. Du kommer ha kontakt med konsulter samt entreprenörer. Dina kontaktytor kommer att vara såväl interna som externa. Du kommer att leda olika möten som ex byggmöten, ekonomimöten och kvalitetsmöten.
I uppdraget kan också ingå att upprätta handlingar såsom ritningsunderlag enligt (vägar och gators utformning) VGU, byggritningar och tekniska beskrivningar till mark och anläggningsprojekt samt vissa utredningsarbeten. Även arbete med att utveckla interna rutiner kan bli aktuellt.
Som projektledare hjälper du till i utvecklingen av Karlskoga som hållbar stad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsbyggnad med inriktning mot väg- och vatten eller liknande samt relevant arbetslivserfarenhet inom området. Du ska ha kunskap och erfarenhet för AMA Anläggning och MER. Du har kunskap och erfarenhet om entreprenadjuridik och branschens regelverk, t.ex AB04, ABT06 och AMA AF. B körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö), teknik och installation samt juridik och ekonomi kopplat till mark- och anläggningsprojekt. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i roller som byggledare eller projekteringsledare. Vana av att leda möten och hantera kontraktsfrågor, underrättelser och ÄTA. Grundläggande kunskaper i geoteknik och erfarenhet av VA-lösningar och sanering av förorenad mark. Utbildning inom byggarbetsmiljösamordning (Bas-P, Bas-U).
Du behöver vara strukturerad, stabil, analytisk och samarbetsorienterad. Du ska ha god datorvana och gilla den digitala utvecklingen.
Det är en självklarhet för dig att dela med dig av kunskap och du uppskattar en vardag där ni lär er av varandra. Du visar stort engagemang, positiv inställning och bidrar till teamets goda samarbete.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
