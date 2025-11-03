Projektledare IT och digitalisering
Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare kommer du att vara drivande i arbetet med att etablera arbetssätt, processer och rutiner samt att driva konkreta ärenden från behovsutredning till förvaltning. Du kommer att ha nära kontakt med verksamheten i såväl specifika ärenden som strategiska överväganden, där din IT-kompetens utgör en värdefull resurs.
I rollen väntar flera viktiga uppgifter, bland annat att:
• Etablera en process för hantering av nya digitala behov, från behovsutredning och prioritering till implementering och förvaltning.
• Projektleda upphandlingar av digitala verktyg och tjänster.
• Införa nya och driva större förändringar inom befintliga digitala system samt stötta verksamheten i samband med detta.
• Vara med och kravställa gentemot befintliga leverantörer och Malmö stads centrala IT-funktion.
• Bidra till utformandet av en effektiv systemförvaltning, inklusive riktlinjer för programvaruhantering.
• Verka för att grundskoleförvaltningen har den bästa möjliga digitala arbetsmiljön.
I rollen som projektledare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt och ser till att tidsramar hålls. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har både intresse och vilja att hjälpa andra samt att leverera lösningar.
Du arbetar bra med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och finner vägar framåt i komplicerade situationer. Med en tydlig och engagerad kommunikation bidrar du till dialog och ansvarstagande, samtidigt som du har mod att agera efter din egen övertygelse.KvalifikationerKvalifikationer
• Akademisk utbildning motsvarande fil. kand. (180 hp) med inriktning mot IT, systemvetenskap eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Två års erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet.
• Mycket god digital kompetens.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av agila arbetssätt inom IT.
• Erfarenhet av offentlig upphandling.
• Erfarenhet av systemförvaltning.
• Erfarenhet av arbete inom dataskydd och informationssäkerhet.
• Erfarenhet av tjänstedesign och användarcentrerad utveckling.
Om arbetsplatsen
Enheten Digital service och systemstöd tillhör organisatoriskt IT- och digitaliseringsenheten. Sektionen spelar en viktig roll i att stödja skolorna med de verksamhetssystem - till exempel lärplattformen och barn- och elevregistret - som tillhandahålls av förvaltningen, samt med centralt hanterade pedagogiska digitala tjänster. Sektionen samarbetar nära med sektionen för systemförvaltning, som också ingår i enheten men är gemensam för de tre skolförvaltningarna.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överrenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
