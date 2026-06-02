Projektledare inom VS
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Holmströms Rör är ett väletablerat VS-företag med anor från 1932 och är idag en del av installationskoncernen Currentum. Med kontor i Helsingborg, Malmö och Ängelholm levererar företaget moderna VS-lösningar till såväl nyproduktion som större entreprenadprojekt runtom i Skåne. De är stolta över sitt hantverk, sin teamkänsla och långsiktiga relationer både med kunder och medarbetare.
Deras styrka ligger framför allt i helhetsperspektivet. De projekterar internt och har en tät dialog mellan projektledning, projektör och montörer vilket skapar en förankring i verkligheten som kunderna uppskattar. Feedbacken från beställare vittnar om hög kvalitet, god kommunikation och ett lösningsorienterat arbetssätt. Läs mer om företaget på holmstromsror.se.
Om rollen
I rollen som projektledare ansvarar du för att driva entreprenadprojekt inom både kommersiella fastigheter, bostadsprojekt och vissa industriprojekt – från tidigt skede till färdigställande. Projekten varierar i både omfattning och innehåll och kan exempelvis vara kommersiella lokaler, offentliga fastigheter, större lägenhetsprojekt eller installationer kopplade till kyl- och industrilösningar.
Du kliver in när projektet är säkrat och är med och planerar, organiserar och genomför det tillsammans med dina kollegor. Rollen innebär nära samarbete med montörer, svetsare, leverantörer och externa samarbetspartners. Du arbetar med flera projekt parallellt och har ett helhetsansvar där både struktur, ekonomi och framdrift är i fokus.
Verksamheten utgår från Helsingborg men projekten bedrivs även i Malmöregionen och övriga delar av Skåne, där efterfrågan på större entreprenadprojekt ökar.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Driva och leda entreprenadprojekt från start till mål
• Planera resurser och bemanning tillsammans med ledande montör och montörer
• Ansvara för projektets ekonomi, prognoser och uppföljning
• Hantera inköp gentemot leverantörer
• ÄTA-hantering och ekonomisk dialog med byggentreprenörer
• Löpande kundkontakt och samarbete med platschefer, leverantörer och montörer
• Säkerställa att projekten drivs effektivt, strukturerat och med god lönsamhet
Om dig
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är en positiv och driven person med ett genuint lösningsfokus. Du trivs i en roll där tempot stundtals är högt och där du behöver kunna hantera flera projekt parallellt utan att tappa struktur eller kvalitet. Med en god organisatorisk förmåga och ett affärsmässigt tänk har du lätt för att skapa ordning, prioritera rätt och följa upp projektens ekonomi.
Eftersom du arbetar nära ett mindre team är det viktigt att du är lyhörd, samarbetsvillig och kommunikativ. Du bidrar till en öppen och prestigelös arbetsmiljö där man stöttar varandra och delar kunskap. Samtidigt är du trygg i dig själv och vågar fatta beslut, driva frågor framåt och ta ansvar för dina projekt.
Följande är krav för tjänsten:
• Flerårig erfarenhet från VS-/rörbranschen
• Erfarenhet av att driva projekt, alternativt varit ledande montör eller haft liknande ansvar
• God förståelse för projektstyrning och projektekonomi
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• God systemvana
• B-körkort
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Helsingborg
Resor: Cirka halva tiden ute på projekt, resterande tid på kontoret.
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 07:00-16:00 mån-fre
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
