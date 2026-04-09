Projektledare inom Inköp
Har du erfarenhet av inköp och projektledning och vill bli en del av ett team som arbetar med innovativa produkter? Då ska du läsa vidare.
OM TJÄNSTEN:
Friday söker för kunds räkning en projektledare som kommer att leda inköpsprojekt. Du kommer att bli en del av ett internationellt team om åtta personer som skapar affärsvärde i en öppen, mångkulturell och dynamisk miljö med mycket innovativa produkter. Teamet definieras av lagspelare med energi och kreativitet som driver förändring och strävar efter det bästa för att leverera resultat.
Du kommer till exempel att:
Leda och hantera upphandlingsprojekt från start till slutförande, och säkerställa att de är i linje med företagets mål.
Samordna med interna intressenter för att definiera projektkrav och specifikationer.
Säkerställa att projektmålen uppfyller upphandlingsstrategier avseende kostnad, kvalitet, funktioner och tidslinjer.
Identifiera, utvärdera och utmana tvärfunktionella team för att säkerställa bästa villkor och projektleveranser.
Övervaka projektets framsteg, hantera risker och lösa problem för att säkerställa framgångsrik projektleverans.
Förbereda och presentera regelbundna rapporter om projektstatus, kostnadsbesparingar och leverantörsprestanda.
Säkerställa efterlevnad av företagets policyer och relevanta regler under hela upphandlingsprocessen.
VI SÖKER DIG SOM:Har en eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, industriell ekonomi alternativt flera års arbetslivserfarenhet inom inköp och projektledning som är motsvarande.
Arbetslivserfarenhet inom inköp och projektledning, gärna inom fordonsindustrin.
Är flytande i engelska i både tal och skrift då språket kommuniceras internt likväl externt.
Det är meriterande om du:
Har arbetslivserfarenhet från fordonsindustrin.
Besitter kunskaper inom PowerBI.
Har en masterutbildning.
Är flytande i svenska.
Stor vikt kommer vidare att läggas vid personlig lämplighet där vi som person tror att du är en dynamisk och framåtblickande person med driv och stark affärsförmåga för att säkerställa att projektleveranser uppfylls. Du är även strukturerad och utmana befintliga arbetssätt. Exceptionella kommunikationsfärdigheter kommer vidare att vara nyckeln till att framgångsrikt engagera intressenter i ett globalt team.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid.
Start: Omgående/Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid.
Placering: Göteborg.
Lön: Fast månadslön.
Rekryteringsansvarig: Sophie Tisell.
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
