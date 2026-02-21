Projektledare inom industri
2026-02-21
Bli en nyckelspelare i den globala energiomställningen! Vi söker en erfaren projektledare till Karlskrona för att led investeringsprojekt. Här får du forma framtidens fabrik i en miljö som satsar på innovation och din karriär.
OM TJÄNSTEN
Vår kund befinner sig i en historisk expansiv fas driven av den pågående gröna omställningen. Som projektledare inom produktionsutveckling får du en central roll i att driva de investerings- och utvecklingsprojekt som möjliggör framtidens hållbara kabelproduktion. Du ansvarar för projektets alla faser - från initiering och planering till genomförande och avslut - och säkerställer att arbetet följs enligt plan och håller en hög kvalitet.
Ditt arbete är brett och innefattar allt från förbättring av befintliga produktionslinjer till stora investeringar i ny, tekniskt avancerad utrustning. Du äger det fulla ansvaret för budget, tidsplanering och resursfördelning, samtidigt som du proaktivt analyserar och förebygger risker för att säkerställa högsta kvalitet i leveransen. Ditt ledarskap genomsyras av ett starkt fokus på maskinsäkerhet, hälsa och miljö. Här får du chansen att kombinera teknisk expertis med ett motiverande ledarskap i en stimulerande miljö där dina projekt skapar verklig nytta för både företaget och den globala klimatomställningen.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 9-12 månader, där kunden efter den tiden vill överrekrytera dig som konsult.
Du erbjuds
En välkomnande kultur som driver hållbara resultat. Företaget erbjuder en dynamisk arbetsplats där du får driva viktiga projekt och växa i din professionella roll.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ansvara för hela projektcykeln, från planering och exekvering till uppföljning och avslut. Du kommer att arbeta med att optimera processer och bidra till företagets strategiska mål genom framgångsrika projektleveranser.
• Leda och koordinera projekt från start till mål inom industrisektorn.
• Ansvara för projektbudget, tidsplaner och resursallokering.
• Säkerställa effektiv kommunikation och samarbete med alla intressenter och teammedlemmar.
• Identifiera, analysera och hantera risker samt lösa problem som uppstår under projektets gång.
• Säkerställa att projektleveranser uppfyller uppsatta kvalitets- och resultatmål.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av projektledning och trygg i din roll som projektledare. Du har en strukturerad arbetsmetodik som du kan förmedla till ditt team som du leder.
• Har en kandidat- eller masterexamen inom relevant ingenjörsinriktning eller liknande arbetslivserfarenhet inom tillverkning/industri.
• Har stark kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga.
• Har god erfarenhet av MS Office.
• Har god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, skriftligt såväl som verbalt. Detta då språken används dagligen i arbetet.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från tillverknings- eller produktion.
• Erfarenhet av Microsoft Project eller affärssytemet SAP.
• Erfarenhet av Props/GATE-metoden för projektledning.
• Tidigare kunskap om CE-märkning, maskindirektiv och tillämpliga standarder.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
