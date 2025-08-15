Projektledare Inom Fmcg
Vår kund stationerad i Stockholm söker nu en strukturerad och serviceinriktad Projektledare för Deployment-projekt inom FMCG. Detta är ett konsultuppdrag från 2025-10-01 till 2026-09-30, med chans till förlängning.
Om rollen:
Vi söker en erfaren och drivande projektledare för att leda och genomföra nya Deployment-projekt inom en dynamisk och internationell miljö. Uppdraget omfattar lansering av produkter på nya marknader, utökningar av befintliga produktlinjer samt implementering av uppdateringar i design, etikettering och formuleringar.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda Deployment-projekt med fokus på operativ bedömning, implementering samt anpassning av produktportföljen till marknadsspecifika regelverk och krav.
• Bedöma projektens genomförbarhet och förutsättningar.
• Koordinera och planera masterdata- och Product Life Cycle Management (PLM)-uppsättning för produktportföljen.
• Säkerställa att etikettering och regulatoriska krav följs.
• Planera och genomföra inköps- och produktionsprocesser.
Om dig:
Kvalifikationer och krav:
• Universitetsexamen inom marknadsföring, företagsekonomi, ingenjörsvetenskap eller motsvarande.
• Minst fem års erfarenhet av att arbeta som projektledare, gärna inom Operations och FMCG.
Dina personliga egenskaper
• Stark drivkraft att uppnå mål och skapa resultat.
• God förmåga att nätverka och hantera intressenter.
• Hög organisatorisk förmåga och strukturerat arbetssätt.
• Trivs i en internationell och snabbrörlig miljö.
• God förmåga att hantera stora informationsmängder och prioritera rätt uppgifter i rätt tid.
• Kommunikativ med förmåga att formulera och presentera budskap tydligt.
Praktisk information:
Uppdraget genomförs till stor del på plats, men efter den första månaden finns möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar per vecka.
Låter det intressant?
Vill du vara en nyckelspelare i en dynamisk och innovativ organisation? Välkommen med din ansökan! Ersättning
