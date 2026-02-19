Projektledare inom fiberoptiska gyron
2026-02-19
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Är du en driven projektledare med stort intresse för kundorderprojekt och produktutveckling? Då kan du vara vår nya kollega inom projektledning av fiberoptiska gyron. Efterfrågan på våra produkter ökar kraftigt hos våra kunder som till stor del är internationella företag inom försvarsindustrin och civilt flyg och vi söker dig som vill vara med och driva våra projekt med målet att hålla människor och samhällen säkra.
Våra projektledare har en central roll i verksamheten för att säkerställa projektens resultat och leveranser till kund och ansvarar för gränssnittet mot våra externa kunder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Koordinera kommunikation mot våra externa och interna kunder.
* Koordinera RD&E-aktiviteter inom vår produktutveckling.
* Skapa och följa upp tidsplaner, milstolpar och beroenden. Skapa förutsättningar för ett gott samarbete inom projektet. Uppmärksamma och fira framgångar.
* Samverka tätt med intressenter. Vara aktiv i att undanröja eventuella hinder för att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete.
* Rapportera status, risker och avvikelser till styrgrupp.
* Styra och skapa engagemang och säkerställa att leveranser sker inom angivna kostnads- och tidsramar.
* Administrativa uppgifter, som exempelvis rapportering och uppföljning i Antura.
Våra projekt drivs tvärfunktionellt med representanter från hela organisationen och du kommer att samarbeta med flera interna kontaktytor, såsom interna kunder, linjechefer, konstruktionsansvarig och projektledare.
I rollen som projektledare är ledarskapsförmåga avgörande och vi tror att du är kommunikativ, samarbetsvillig och ser människorna bakom rollerna. Samtidigt har du förmågan att hålla både tekniska detaljer och projektmål i fokus och är duktig på att skapa struktur. Vi tror att du trivs med att ha ett helhetsansvar för projekt, där allt från koncept till serieleverans ingår.
Vi tror att starka team skapas genom att ta tillvara varandras olikheter. Därför kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper och förmågor, för att kunna komplettera gruppen på bästa möjliga sätt.
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av teknisk projektledning och kundorderprojekt.
* Teknisk förståelse
* Relevant universitets- eller högskoleutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassning kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som har i uppdrag att leda och stötta verksamheten med projektledning och kontraktsleverans. Vi är idag en grupp på 5 duktiga projektledare och behöver fortsätta växa ytterligare för att genomföra strategier och kundåtaganden. Här kommer du få arbeta tillsammans med ett team av riktigt hjälpsamma, drivna och kunniga personer som alla vill vara en del av att skapa framtiden för vårt militära försvar, och även ta fram konkurrenskraftig teknologi för civila applikationer. Vi tror på en kultur som bygger på tillit och samarbete, där vi med hjälp av vår nyfikenhet tar oss framåt tillsammans. Tror du också på detta kommer du garanterat att trivas hos oss.
