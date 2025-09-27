Projektledare inom evenemang
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-27Arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att planera, styra och samordna flertalet evenemang samtidigt. Det gäller allt från större kommunövergripande evenemang till mindre evenemang, samarrangemang och aktiviteter. Även andra typer av projekt kan komma att bli aktuellt att driva i den här tjänsten.
Rollen är både strategisk och operativ, där du dels strategiskt planerar de olika evenemangen, koordinerar insatser och samtidigt jobbar operativt i genomförande med ansökningar/tillstånd, fysisk evenemangsuppbyggnad, bokningar och innehåll. Du leder projektgrupper och har dialog med samarbetspartners, leverantörer och externa aktörer.
Som projektledare är du direkt underställd kommunikationschefen. Du arbetar nära enhetens kommunikatörer gällande kommunikationsinsatser för de olika evenemangen. Tjänsten innebär även samarbete med avdelnings- och verksamhetschefer med ansvar för andra enheter och förvaltningar samt externa parter som Visit Linköping & Co eller City samverkan.
Rollen innebär stort eget handlingsutrymme och ansvar där du behöver vara transparent i ditt arbete och kontinuerligt redovisa projektplaner med delmål. Du arbetar efter den framtagna evenemangsstrukturen och evenemangsstrategin i Linköpings kommun. Som projektledare får du vara en del av Linköpings kreativa ådra, där den sceniska verksamheten möts och vara med och påverka hur vi ska bedriva offentlig konst, kultur och evenemang.
Tjänsten innebär till viss del kvälls- och helgarbete.
Din arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. På förvaltningen arbetar cirka 270 tillsvidareanställda.
Inom ramen för kultur- och fritidsnämndens uppdrag ska förvaltningen arbeta strategiskt med utveckling av kultur, idrott - och fritidslivet. I förvaltningens uppdrag ingår även att ansvara såväl för stora evenemang som exempelvis Linköpings stadsfest, Vinterljus, Nyår, Valborg och Nationaldag, som mindre lokala evenemang
Du kommer att tillhöra enheten Kommunikation och evenemang som består av kommunikationschef och tre medarbetare.
Vi arbetar tillsammans med engagemang och drivkraft för att skapa de bästa evenemangen för Linköpings kommuns invånare. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många möten, samverkan och engagerade medarbetare där vi gärna vill ta del av dina erfarenhet, kunskaper och idéer.
Du som söker
Vi söker nu en vikarierande projektledare för kommunövergripande och förvaltningsspecifika evenemang. Du har en eftergymnasial utbildning inom medieproduktion, eventproduktion eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer motsvarande. Vi vill att du även har utbildning inom projektledning. Erfarenhet av arbete med projektledning av större evenemang och gärna inom festival- och evenemangsbranschen krävs. Du har god kompetens kring event så som scenbyggen, utomhusevenemang och säkerhet. Du ska även ha haft budgetansvar.
Arbetet kräver att du kan samarbeta med andra och skapa förtroendefulla relationer. Du trivs i en självständig roll där du själv strukturerar upp och driver dina processer vidare. Du har förståelse för helheten och tar initiativ för att projekt går framåt. Då tjänsten innebär många olika kontaktytor behöver du ha lätt för att vara aktiv i sociala sammanhang i arbetet och skapa och underhålla relationer. Samarbetspartners finns lokalt, nationellt och internationellt vilket innebär kommunikation på både svenska och engelska. Som person är du prestigelös och trygg i dig själv.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 20251201 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 20260831
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15917
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
