Projektledare inom el och teknik
Jobbet.se Sverige AB / Elektronikjobb / Östhammar Visa alla elektronikjobb i Östhammar
2025-11-13
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Östhammar
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Enköping
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där du får kombinera projektledning, kundkontakt och teknik? Nu söker vi en driven projektledare med erfarenhet inom el. Hos Jaco får du arbeta med spännande kunder i en stabil organisation med hela produktionen samlad under samma tak. Dessutom får du vara med och bidra till energiomställningen och elektrifieringen av samhället!Publiceringsdatum2025-11-13Om företaget
Vi på Jaco utvecklar, konstruerar och tillverkar kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för elteknik, automation och kontrollsystem. Stort fokus läggs på utveckling och paketering av tekniska utrustningar och system för användning inom förnybar energi. Hos oss får du bidra till utvecklingen av ett klimatsmart samhälle och framtidens elanvändning genom de produkter vi tillhandahåller våra kunder.
Läs mer om oss här: https://jaco.se/om-jaco/
Om rollen
Som projektledare hos oss får du ett helhetsansvar för dina projekt och du följer dem hela vägen - från offert och planering till genomförande och leverans. Du leder projekt och har ett nära samarbete med kunden samt en central roll i att samordna arbetet internt mellan olika avdelningar som konstruktion, inköp och produktion. Rollen innebär många kontaktytor och du får en varierande vardag.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och driva kundspecifika projekt från start till mål
Ta fram offerter och förkalkyler i dialog med kund
Samordna insatser från konstruktörer, inköp och produktion
Säkerställa kvalitet, tidplan och budget
Vara en viktig kontaktperson i kundrelationer och affärsutveckling
Rollen innebär många kontaktytor både internt med samtliga avdelningar och externt med kunder och leverantörer. Du blir en del av en kompetent organisation som samarbetar för att leverera projekt och utveckla arbetsmetoder. Profil
Vi söker dig som i grunden har en teknisk utbildning, gärna inom elkraft. Du har erfarenhet av projektledning eller som ledande montör inom elektrikeryrket alternativt motsvarande erfarenhet från liknande roll. En god kommunikativ förmåga på svenska och engelska samt B-körkort är krav för tjänsten. Har du erfarenhet av Monitor ERP ser vi det som meriterande.
Rollen passar dig som gillar variation, har ett strukturerat arbetssätt och motiveras av att skapa värde för både kund och team. Du är självgående, lösningsorienterad och har lätt för att bygga relationer. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, fatta beslut och bidra till ständig förbättring.
Vi erbjuder dig:
En utvecklande roll i en stabil och framtidsfokuserad organisation
Ett tryggt och pålitligt företag med fokus på säkerhet och kvalitet
Arbete i en platt organisation med snabba och enkla beslutsvägar
Jaco erbjuder en arbetsplats i ett naturskönt område ca 100 m från havet
Friskvårdsbidrag 4 000kr/år
Trygg anställning med kollektivavtalÖvrig information
Tjänsten är på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Placering: Hargshamn.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi arbetar med ett löpande urval.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter hos Jobbet.se, Hanna Koponen på 073-5920393 alternativt Amanda Öman på 076-5313145.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Teknisk utbildning, gärna inom elkraft
Erfarenhet av projektledning eller som ledande montör inom elektrikeryrket alternativt motsvarande erfarenhet från liknande roll
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av Monitor ERP
Om arbetsgivaren - Jaco Fabriks AB
Sedan 1945 har Jaco utvecklat och tillverkat elektrotekniska produkter för elnätsägare och industri. Idag fokuserar vi på kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för elteknik, automation och kontrollsystem. Våra drygt 70 engagerade medarbetare säkerställer hög kvalitet och tillsammans med noga utvalda underleverantörer erbjuder vi komplett montage och installation. Beläget i Hargshamn med närhet till Uppsala, samarbetar vi med världsledande företag för att utveckla framtidens paketerade modullösningar och produkter för elektrifiering genom hållbar och förnybar elproduktion, distribution och transmission. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Jaco Fabriks AB Jobbnummer
9603470