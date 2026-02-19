Projektledare infrastruktur
Bollnäs Kommun / Byggjobb / Bollnäs Visa alla byggjobb i Bollnäs
2026-02-19
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Kommun i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Infrastrukturavdelningen består av enheterna för Drift och service samt Projekt och planering. Avdelningen är relativt ny och denna tjänst är placerad inom enheten Projekt och planering.Publiceringsdatum2026-02-19Beskrivning
Är du en driven projektledare som vill vara med och forma framtidens infrastruktur i Bollnäs kommun? Vi söker nu en engagerad kollega till vår infrastrukturavdelning.
Som projektledare hos oss får du en central roll i att underhålla, förbättra och utveckla stadens gatumark. Du ansvarar för att driva projekt från tidig planeringsfas till färdigställd anläggning och överlämning till förvaltning.
Enheten består av projektledare, projektörer, fastighetsförvaltare samt mark och exploateringsingenjör. Vi är verksamhetens beställarorganisation och driver utveckling för kommunens gator, mark och fastighetsbestånd. Enheten har fokus på långsiktighet för att uppnå en robust och tillförlitlig infrastruktur i kommunen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Projektledning: Ansvara för tidplan, budget och kvalitet i investerings- och exploateringsprojekt.
Beställarroll: Leda arbetet som beställare i projekterings- och produktionsfaser.
Samverkan: Ha tät kontakt med medborgare, myndigheter och andra avdelningar inom kommunen.
Upphandling: Medverka vid upphandlingar av konsulter och entreprenörer.
Byggmöten: Hålla i ekonomi- och beställarmöten samt bevaka myndighetsfrågor.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har förmågan att se helheten i komplexa anläggningsprojekt inom främst kommunala vägar och gator.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning, t.ex. högskoleingenjör inom väg- och vatten, samhällsbyggnad eller motsvarande. Erfarenhet av projektledning inom bygg- och anläggningsbranschen samt god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du behöver ha B-körkort och kunskap om entreprenadjuridik (t.ex. AB/ABT) och LOU samt utbildning som BAS-U.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Utbildning som BAS-P.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/33". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik-, service- och fritidsförvaltningen, Projekt och planering Kontakt
Malin Cederstrand 027825188 Jobbnummer
9752978