Projektledare Industri & Bioenergi
2026-03-13
Är du en projektledare som trivs i tekniska industriprojekt och har vana att arbeta nära kund? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Jernforsen Energy utvecklar och levererar bioenergianläggningar till kunder inom industri och energisektorn. Sedan starten 1984 har bolaget levererat över 1000 anläggningar världen över och byggt upp en stark kompetens inom teknik, projektering och installation av bioenergianläggningar.
Nu söker vi en projektledare som vill ta ansvar för att driva projekt från kontrakt till färdig anläggning. Rollen innebär ett nära samarbete med kunder, interna teknikteam, leverantörer och entreprenörer där du ansvarar för att projektet levereras enligt plan, budget och tekniska krav.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.
Jernforsen utvecklar bioenergianläggningar i storlekar från cirka 4 till 35 MW för produktion av energi baserad på förnybar biomassa. Anläggningarna kan drivas med bränslen som flis, bark, pellets, spån och grot, även med hög fukthalt.
Varje anläggning designas och optimeras utifrån kundens förutsättningar. Det innebär att projekt ofta omfattar teknisk design, projektering, tillverkning, installation och driftsättning.
Som projektledare ansvarar du för att driva och samordna projekt från kontrakt till färdig anläggning. Rollen innebär både tekniskt och kommersiellt ansvar där du är kundens huvudsakliga kontakt genom hela projektet.
Du har även ett övergripande ansvar för bolagets två nuvarande projektledare och följer upp projektens framdrift samt rapporterar status och resultat direkt till VD.Dina arbetsuppgifter
• Leda projekt från kontrakt till färdig anläggning * Vara kundens huvudsakliga kontakt genom projektets olika faser * Säkerställa att projekt levereras enligt tidsplan, budget och tekniska krav * Samordna interna resurser inom konstruktion, inköp, produktion och service * Koordinera leverantörer, entreprenörer och installationspartners * Följa upp projektens ekonomi och rapportera status till VD * Ansvara för och stötta bolagets två projektledare i deras projekt * Delta i tekniska genomgångar och projektmöten med kund * Säkerställa att installation och driftsättning sker enligt plan
Resor förekommer främst inom Norden.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av projektledning inom industri, energi, process eller större tekniska installationer * Har erfarenhet av att driva projekt med flera leverantörer och entreprenörer * Har arbetat med projektbudget, kontrakt och tidsplanering * Har teknisk förståelse inom exempelvis mekanik, energi, process eller industriella system * Har god kontraktsförståelse och erfarenhet av kommersiella frågor i projekt * Talar och skriver svenska och engelska obehindrat * Har möjlighet att resa i tjänsten
Meriterande
• Erfarenhet från bioenergi, pannsystem eller kraftvärme * Erfarenhet från fjärrvärme, sågverk eller processindustri * Erfarenhet av entreprenadprojekt * Erfarenhet av internationella projekt * Har en relevant vidareutbildning, exempelvis inom teknik, eller energi
Du erbjuds
• En självständig roll där du ansvarar för att driva dina projekt från start till leverans * Möjlighet att arbeta nära både teknik och affär i industriprojekt * En stabil verksamhet med lång erfarenhet inom bioenergi * En roll där du har stort inflytande över projektets genomförande
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Företagets huvudkontor i Halmstad
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Casper Byström casper@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag.
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst industri och teknik. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023.
