Projektledare förstudie regionnät
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-03-26
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer.
Om rollen
Vattenfall Eldistribution står mitt i energiomställningen och har en avgörande roll i den omfattande elektrifiering som nu sker i samhället. Vi bygger framtidens elnät redan idag och ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige.
För att möta det växande behovet fortsätter vi att genomföra stora investeringar i våra regionnät. Därför söker vi nu dig som har kunskap inom elkraft och vill vara med och leda viktiga förstudier som lägger grunden för kommande projekt.
I rollen som planeringsingenjör på regionnät inom avdelning Projektplanering får du möjlighet att projektleda och driva resurser för Vattenfall Eldistributions investeringsprojekt i förstudiefas. Du kommer bland annat arbeta med att projektleda, kalkylera och motivera investeringsprojekt genom att ansvara för förprojektering av regionnätsanläggningar med fokus på kvalitativa och kostnadseffektiva tekniska lösningar. Arbetet omfattar bl.a. upprättande av investeringskalkyler, nuvärdesberäkningar och projektbeskrivningar samt framtagande av beslutsunderlag till beslutsfattare. Som planeringsingenjör är du också aktiv i arbetet med att utveckla verksamhet och kollegor.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har
En eftergymnasial utbildning, gärna inom elkraftsteknik eller att du förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
Relevant erfarenhet av arbete med regionnät eller stamnät
God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska
Körkort klass B
Du är tekniskt och ekonomiskt intresserad och har ett affärsmässigt perspektiv när du tar fram och presenterar lösningsförslag. Vidare har du en strategisk förmåga att driva arbete i projekt och har en fallenhet för struktur. Du drivs och motiveras av att arbeta med olika frågor och tillsammans med andra kollegor. Slutligen tror vi att du tycker det är givande och intressant att ha mycket kontakt med kunder och samarbetspartners.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Planering av elanläggningar
Projektledning
Nuvärdesberäkningar och investeringskalkyler
Arbete med byggherrens arbetsmiljöansvar / BAS-P
Ytterligare information
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Rani Patrous, rani.patrous@vattenfall.com
För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Johan Macdonald, johan.macdonald@vattenfall.com
Placeringsort: Stockholm (Solna) eller Uppsala
Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan, du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson - Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm - Akademikerna, Jan-Olof Eriksson - Unionen och Ulf Tengman - SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
Vi ser fram emot din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9822251