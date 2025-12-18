Projektledare Digitalisering
2025-12-18
Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultbolag inom digital transformation. Vi bygger samhället genom designdriven innovation, teknisk utveckling med kunskap om marknadens ledande plattformar och driftlösningar (managed services). Med modern teknologi och en gedigen affärsförståelse är vi en helhetspartner för våra kunder och deras digitala transformationsresa. Enligt Great Place To Work är vi en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi har tilldelats utmärkelsen Karriärföretag flera år i rad och Gartner har listat oss som ett topp 5 bolag inom digital transformation.
Om rollen
Hos Sopra Steria är du inte bara en projektledare, du är en nyckelspelare i våra kunders framgång! I denna spännande roll navigerar du i skärningspunkten mellan IT och verksamhet, där din förmåga att inspirera, leda och skapa självstyrande team blir avgörande. Du får driva projekt av varierande storlek och komplexitet tillsammans med engagerade kollegor och kunder från hela Sverige i en miljö som präglas av innovation och hållbarhet.
Vi söker dig som tidigare arbetat med både traditionella projektmetoder och agila arbetssätt, och som har gedigen erfarenhet från införande-, implementations- eller utvecklingsprojekt inom digitala lösningar. Rollen innebär många kontaktytor, och det är därför viktigt att du är trygg i att hantera kunder, beställare och andra intressenter i komplexa miljöer. Vi tror också att du har ett genuint intresse för digitalisering och teknik, och att du delar vår ambition att förenkla och förbättra människors vardag genom innovativa lösningar för en hållbar och inkluderande framtid.
6+ års erfarenhet av projektledning inom digitalisering
Van att driva tekniska leveranser och implementationsprojekt på plats hos kund
Erfarenhet av uppföljning och rapportering enligt etablerade processer
Har ett affärssinne som gör dig trygg i att bidra till kundens utveckling
Relevant högskole- eller universitetsutbildning
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
Meriterande:
Certifiering inom PMI, Prince2 eller liknande
Tidigare erfarenhet som konsult
Branscherfarenhet från hälso- och sjukvård, energi eller telekom Ersättning
