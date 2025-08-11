Projektledare Digitalisering
2025-08-11
I rollen som projektledare hos oss på Sopra Steria är du en viktig del i leveransen till våra kunder. I våra projekt kommer du röra dig i gränslandet mellan IT och verksamhet och varje dag få användning av din förmåga att leda, entusiasmera och motivera dina medarbetare till självstyrning och samarbete. Projekten är av olika karaktär, stora som små, med kollegor från Sopra Steria nationellt men även med kollegor hos våra kunder.
Som projektledare tror vi att du är väl bevandrad inom klassiska projektmetoder likväl som agila ramverket och att du har god erfarenhet från ledande roller i införandeprojekt/implementationsprojekt eller utvecklingsprojekt för digitala lösningar. För oss är det viktigt att du är van att arbeta med kunder, beställare och andra intressenter i komplexa miljöer då vi ofta är ute på avancerade uppdrag. Vi tror att du har ett genuint intresse för digitalisering och tekniska lösningar och att du delar vår vision om att förenkla och förbättra människors vardag genom innovativa lösningar för en hållbar och jämställd framtid.
Om dig
- 7 års + erfarenhet av projektledning inom digitalisering
- God vana att driva tekniska leveranser/implementationsprojekt på plats hos kund
- Van att genomföra uppföljning och rapportering enligt överenskommen process
- Ha ett gott affärssinne som möjliggör delaktighet i affärsutveckling hos kund
- Har en relevant högskole- eller universitetsutbildning
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
- Meriterande om du är certifierad inom PMI, Prince2 eller liknande
- Meriterande om du innehar konsulterfarenhet sedan tidigare
- Meriterande om du har branscherfarenhet från sektorerna hälsa-och sjukvård, energi eller telekom
Varför välja Sopra Steria
- Fokus på kompetensutveckling och din personliga utveckling - vi kallar det för Power of sharing
- Stark företagskultur - utsedda till Sveriges bästa arbetsplats av Great Place to Work
Europas ledande konsultbolag inom digitalisering med internationell närvaro.
I denna process arbetar vi med löpande urval, så ansök redan idag genom att enkelt ladda upp ditt CV eller länka direkt till ditt LinkedIn-konto via annonsen. Om det fortfarande finns något du funderar över är du välkommen att kontakta rekryterande chef Marie Berg, marie.berg@soprasteria.com
På Sopra Steria ställer vi höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet hos våra medarbetare. Innan en eventuell anställning kommer du därför att genomgå en bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
Sopra Steria har kunder och projekt som kan kräva säkerhetsgodkännande på olika nivåer.
Vi ser fram emot att få höra ifrån dig! Ersättning
