Projektledare Bygg (Senior)
Nivå: Senior / Nivå 4
Omfattning: 100 %
Plats: Stockholm
Startdatum: 1 mars 2026
Slutdatum: 31 december 2029
Option: Möjlighet till förlängning (1+1+1+1+1)
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren Projektledare inom bygg och anläggning till ett av Sveriges mest omfattande och tekniskt avancerade infrastrukturprojekt.
Du kommer att arbeta i en miljö med höga krav på struktur, samordning och framdrift, där du ansvarar för att leda projektet genom entreprenadskede och fram till slutdokumentation och överlämning.
Uppdraget innebär ett stort ansvar och många kontaktytor - både internt och externt - och passar dig som trivs i komplexa projekt med tydliga mål, högt tempo och stora värden. Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Styra, leda och samordna projektet och dess entreprenad
Leda projektgruppen samt samordna resurser och stödroller
Följa upp och rapportera projektets status avseende tid, ekonomi och risk
Säkerställa operativ samordning och hantera gränssnitt till angränsande projekt
Driva arbetet mot uppsatta mål och säkerställa kvalitet i leveranser
Säkerställa att dokumentation är komplett inför överlämning
Företräda projektet gentemot externa intressenter (t.ex. kommuner och ledningsägare)
Arbeta med arbetsmiljöansvar enligt gällande riktlinjer (BAS-P/BAS-U)
Kravprofil (ska-krav)
För att vara aktuell för uppdraget ska du ha:
Högskoleutbildning inom bygg- och anläggning eller civilingenjörsutbildning
Minst 10 års erfarenhet av projektledning/uppdragsledning inom bygg och anläggning i offentlig verksamhet
Erfarenhet av minst 2 multidisciplinära infrastrukturprojekt med värde över 500 Mkr
Erfarenhet av minst 3 projekt med samordningsansvar
Minst 5 års erfarenhet av kontraktsfrågor, ÄTA-hantering, underrättelser och verifiering av utförd kvalitet
Dokumenterad arbetsmiljökompetens (BAS-P/BAS-U)
Samtliga krav ska kunna styrkas tydligt via CV.
Meriterande
Erfarenhet av projektsamordning med externa parter (t.ex. kommuner, ledningsägare, närliggande projekt)
Genomförd utbildning/kurs i ledarskap
Erfarenhet från minst två projekt inom installations- och byggarbete Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg ledare med god förmåga att skapa struktur, engagemang och framdrift. Du är mål- och resultatinriktad, kommunikativ och van att samarbeta med många olika intressenter i komplexa projektmiljöer. Du har ett tydligt kvalitetstänk och arbetar professionellt även under press.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag specialiserat på kvalificerade uppdrag inom teknik, IT, ekonomi och verksamhetsutveckling. Vi arbetar med noggrann matchning, hög kvalitet och långsiktiga relationer - alltid med fokus på att skapa värde för både konsulter och uppdragsgivare.
