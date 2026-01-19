Projektledare Återbyggnad Henriksdal
Vi söker Projektledare till projekt Återbyggnad Henriksdal - Saltsjö-Järla. Grupp Saltsjöbanan till en myndighet inom trafik.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som projektledare inom Program Saltsjöbanan innebär ansvar för att leda och driva järnvägsprojekt genom hela projektlivscykeln - från planering och projektering till genomförande, överlämning och trafikstart. Rollen omfattar både strategiska och operativa arbetsuppgifter och innebär ett nära samarbete med projektorganisationen, interna funktioner och externa leverantörer, med fokus på att säkerställa tid, kostnad, innehåll och kvalitet samt skapa en välfungerande och inkluderande projektkultur.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Leda projektet genom planerings-, genomförande- och överlämningsfas enligt fastställd tids- och resursplan
Ta fram systemhandlingar samt bygghandlingar och förfrågningsunderlag samt stötta upphandlingsledare vid upphandling och anbudsutvärdering
Leda projektet genom entreprenadfas, besiktning och överlämning till beställare/förvaltare
Ansvara för att tid, kostnad och innehåll (TKI) hålls enligt genomförandebeslut
Säkerställa att projektet är bemannat utifrån behov och arbetsbelastning i samtliga faser
Följa fastställda processer, projekt- och programhandbok samt huvudprocesskarta
Ansvara för riskhantering genom att löpande identifiera, analysera och hantera risker
Ta fram, förvalta och följa upp avtal
Säkerställa tydliga beslutsvägar och klargöra förväntningar på leveranser inom projektet
Rapportera projektstatus samt ta fram beslutsunderlag till portföljledning, projektchef och sponsor
Agera förebild för organisationens värderingar, mål och beställarroll samt bidra till en god projektkultur
Vara mottaglig för olika perspektiv, åsikter och idéer inom projektgruppen
Förbereda, leda och följa upp möten och workshops inom projektet
Kommunicera och samverka med projektets intressenter, inklusive projektmedlemmar, leverantörer och andra berörda parter inom programmet
Arbeta med kontinuerliga förbättringar av projektets interna rutiner samt vid behov revidera styrande dokument såsom projektplaner
Ansvara för månatlig prognos- och utfallsrapportering
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 9 års sammanlagd erfarenhet i roller som huvudprojektledare/ projektchef /projektledare för bygg- anläggningsprojekt.
Högskoleexamen eller högre inom samhällsbyggnad eller motsvarande kompetens/ erfarenhet genom att ha arbetat inom spårbunden trafik i 9 år i olika roller som exempelvis (i oberoende ordning) byggledare, tekniskprojektledare, projekteringsledare, projektör, platschef, projektledare.
Minst 9 års erfarenhet erfarenhet som projektledare med projektstyrningsprocess av typ PMI, XLPM eller annan likvärdig projektstyrningsprocess.
I rollen som projektledare genomfört minst två projekt med upphandling enligt LOU/LUF för projektering, anläggningsentreprenad, besiktning.
Utbildning i BAS P/U.
Genomgången utbildning inom entreprenadjuridik (AB04, ABT06, ABK09).
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska språket, tal och skrift.
Meriterande
Minst fem (5) års erfarenhet som projektledare i en entreprenad i tät bebyggelse i direkt anslutning till annan verksamhet under pågående entreprenad som kräver samordning (t ex väg, broar, buss, tredjeman mm).
Erfarenhet av uppföljning av entreprenadkontrakt med ett kontraktsvärde om minst 300 miljoner kronor i minst ett (1) projekt.
Minst 4 års erfarenhet av arbete med BEST-anläggningsprojekt i ledande position.
Erfarenhet av minst ett (1) samverkansprojekt inom projektering eller produktion (ex. samverkan med en annan beställare, med fler än en beställare eller med en entreprenör).
Personliga egenskaper
Hög samarbetsförmåga
Lösningsorienterad och initiativrik för att hitta alternativa lösningar
God förmåga att planera arbetet utifrån givna tidsramar och leverera resultat inom utsatt tid
God förmåga att arbeta självständigt
Kvalitetsmedveten och "ordning och reda"Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
