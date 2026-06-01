Projektledare
2026-06-01
Är du en engagerad projektledare som trivs med att driva projekt från start till mål? Har du intresse för byggskador och försäkringsärenden och vill arbeta på ett växande, välmående företag? Då kan du vara den vi söker – läs mer och ansök redan idag!
Som projektledare hos Priwiba AB får du en nyckelroll i våra byggprojekt kopplade till försäkringsskador. Du ansvarar för hela processen – från första kundkontakt till färdigt resultat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Projektledning och samordning av hantverkare, materialinköp och tidsplanering
Kalkylering, budgetering och kostnadsuppföljning
Ansvara för kommunikation och rapportering till kunder, försäkringsbolag och samarbetspartners
Arbeta i kalkylverktyget Meps samt bidra till utveckling av våra arbetsmetoder
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ. Du trivs i en roll med stort ansvar där du får möjlighet att påverka och skapa resultat tillsammans med engagerade kollegor.
För att lyckas i rollen har du:
Några års erfarenhet som projektledare inom bygg, gärna med inriktning mot försäkringsärenden
God planeringsförmåga och van att hantera flera projekt parallellt
Erfarenhet av kalkylprogrammet Meps och är bekväm med Officepaketet
B-körkort och goda svenska kunskaper
Priwiba AB erbjuder dig:
En utvecklande och självständig roll
Möjlighet att styra över dina egna projekt och arbetsdagar
Ett nära och stöttande team
En trygg och stabil arbetsgivare som inte är konjunkturkänslig
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Priwiba AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Priwiba AB:Priwiba AB grundades 2019 och har snabbt etablerat sig som en pålitlig partner inom byggskador och försäkringsärenden. Med vår gedigna erfarenhet inom bygg erbjuder vi kompletta lösningar där tydlighet, kvalitet och kundfokus står i centrum. Vi samarbetar med ledande försäkringsbolag och fastighetsägare och strävar alltid efter att utveckla våra metoder genom digitalisering och informationsdrivna arbetssätt. Läs mer på www.priwiba.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
191 49 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Priwiba AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se
