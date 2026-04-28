Projektledare
2026-04-28
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-28

Arbetsuppgifter
I din roll som projektledare leder du och samordnar mark-, gata, VA- och anläggningsprojekt av olika storlek. Exempel på projekt är VA-sanering, RTI-projekt, exploateringsområden samt anläggningsprojekt i befintliga miljöer. Du följer projekten hela vägen från idé och uppdrag till planering, projektering, entreprenad och färdigställande. Just nu pågår flera stora projekt i kommunen som skapar unika möjligheter för dig att vara med och påverka Klippans framtid. Samtidigt som du får arbeta med mer traditionella projekt inom mark, VA och exploatering.
Projekten leds i samarbete med kollegor från bland annat översiktlig planering, detaljplanering, mark, trafik, gata/park och VA. Arbetet innebär många kontakter med övriga kommunala verksamheter, politiker, myndigheter, entreprenörer, allmänhet och andra intressenter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Leda projekt inom mark, gata, VA, och anläggning.
Ansvara för att ekonomiska och tidsmässiga ramar följs.
Ansvara för att alla aspekter i projekten hanteras avvägt och med god kvalitet som resultat.Kvalifikationer
Du ska ha någon form av akademisk utbildning som exempelvis civilingenjör, högskoleingenjör eller annan relevant inriktning.
Du måste även ha erfarenhet av projektledning inom mark, VA, anläggning. Dessutom krävs det att du har någon form av kunskaper inom entreprenadjuridik, framförallt utförande entreprenader. Det är en merit om du också har erfarenhet av RTI-projekt (regional transportinfrastruktur projekt).
Du måste ha B-körkort då du även behöver kunna transportera dig till våra kransorter.
Det är en merit om du har erfarenhet av inom en politiskt styrd verksamhet samt har tidigare har arbetat med offentlig upphandling.
Då samarbete med konsulter och kollegor med olika perspektiv och kompetenser kommer vara en stor del i denna roll bör du snabbt kunna anpassa dig till nya förutsättningar och krav.
Du är även en driven och lösningsfokuserad person som
strukturerat når uppsatta mål. Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt.
Du ärprestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Av dig som person i övrigt krävs det att du har en god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321783-2026-1".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Klippans kommun
264 80 KLIPPAN
För detta jobb krävs körkort.
Klippans kommun, Tekniska förvaltningen
Michal Håkansson michal.hakansson@klippan.se 0435-28684
