Projektledare
2026-03-02
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Höglandets räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund i vilket Nässjö och Vetlanda kommuner är medlemmar. Vi ansvarar för räddningstjänst inom området, men har även andra uppgifter inom det olycksförebyggande området till exempel tillsyn, brandskyddskontroll och sotning. Organisationen har ca 80 heltidsanställda medarbetare varav 55 ingår i den utryckande verksamheten. Därutöver har vi 130 deltidsanställda brandmän, som med beredskap i hemmet/jobbet har en viktig roll när det blir skarpt läge.
Om jobbet
Höglandets räddningstjänstförbund befinner sig sedan något år tillbaka i en ganska stor omställningsprocess. Våra uppdragsgivare har justerat vårt uppdrag och organisation. Ekonomi har anpassats och en styrmodell har införts. Just nu befinner vi oss i en utökningsprocess där två förbundsmedlemmar förväntas bli tre den 1 januari 2027. Utöver detta står vi inför en stor utmaning då vi, i likhet med övriga landets räddningstjänster, ska anpassas till och bli en större del av samhällets civila försvar. Det innebär bland annat att utbildning och förberedelse för att kunna hantera nya arbetsuppgifter kopplat mot höjd beredskap. Listan av viktiga och centrala utvecklingsprocesser är lång och vi ser både stora och små processer framför oss. Det är här du kommer in i bilden.
Ditt uppdrag
Vi söker en projektledare som kan vara en stödjande och drivande kugge i organisationens projektdrivna verksamhetsutveckling. Några projekt kommer att falla på ditt ansvar att driva, i andra finns du med som en stödresurs för att visa och lära organisationen hur en projektprocess kan föras framåt med en klar leverans på utsatt tid. Våra behovsinventeringar visar på ett behov av verksamhetsutveckling med stor ämnesbredd. Det kan gälla allt från att etablera ett brandvärn till att införa ett administrativt stödsystem. Så om du drivs av utmaningar och gillar att famna uppdrag av olika slag så är vi helt rätt arbetsgivare för dig.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad projektledare gärna på högskolenivå. Vi tror att en viss arbetslivserfarenhet är nödvändig då det krävs en förståelse för hur en arbetsplats och en organisation fungerar. Vi förväntar oss att du har en god förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och kvantitet. Din arbetslivserfarenhet behöver inte vara räddningstjänstrelaterad, men det är positivt om du har erfarenhet från offentlig sektor. Erfarenhet från projektledning/verksamhetsutveckling är självklart meriterande. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på beställarens behov och uppnå önskad leverans. Du har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer och kan samarbeta med personer i olika sammanhang och funktioner. Du är inte rädd för att hålla presentationer och föreläsningar och anpassar dig efter målgruppens behov och återkoppling. Självklart är din förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt god. Det är en fördel om du har körkort eftersom vi finns på flera platser.
