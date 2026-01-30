Projektledare
Kils kommun, Ledningsstab / Administratörsjobb / Kil Visa alla administratörsjobb i Kil
2026-01-30
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kils kommun, Ledningsstab i Kil
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Ledningsstaben stödjer hela kommunkoncernen och har en samordnande roll inom funktionerna ekonomi och styrning, HR, kommunikation, upphandling, bemanning, utvecklingsstöd och ärendehantering och utredning.Publiceringsdatum2026-01-30Beskrivning
Vi söker dig som vet att jämställdhet är en framgångsfaktor för en långsiktigt hållbar organisation.
I Kils kommun tror vi på att ett mer jämställt arbetsliv gör ett långsiktigt hållbart arbetsliv som gör oss attraktiva som arbetsgivare. Vi tror att ökad jämställdhet också leder till bättre användning av våra resurser.
När projekttiden är slut ska jämställdhetskompetensen ha ökat i hela organisationen.
Om du tycker att det här låter som ett roligt och spännande erbjuder vi ett jobb som projektledare på halvtid som sträcker sig fram till juni 2029. Tjänsten är placerad på HR inom kommunens ledningsstab. Vi är ett tight gäng på 8 personer som tycker att jobbet blir enklare om vi kan skratta tillsammans. Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag kommer att vara att göra analyser och presentera förslag till åtgärder. Du förväntas uppdatera vår jämställdhetsplan utifrån de analyser som görs. Metodutveckling för att integrera jämställdhetsperspektiv i verksamhetsplanering, uppföljning och budgetarbete kommer att vara en viktig del av ditt arbete.
Inledningsvis ska analyser göras av vår sjukfrånvaro i syfte att hitta förklaringar till könsskillnaderna grundad i aktuell forskning på området. Du ska också bidra med analyser till vår kompetensförsörjningsplan där ditt fokus är analys av hur vi rekryterar idag för att se hur vi ska rekrytera mer inkluderande och jämställt.
Du förväntas komma med egna inspel om vad som ska belysas och ge förslag till andra arbetssätt som ökar inkludering och jämställdhet. Du ska också vara bekväm med att utbilda och informera chefer och fackliga företrädare i jämställdhetsfrågor. Ditt arbete ska bedrivas i samarbete med införande av nya SOL. Kvalifikationer
Vi vill att du har relevant högskoleutbildning som passar för uppdraget. Utbildningen kan vara inom HR, utredning, projektledning eller annat som vi bedömer lämpligt. Det viktigaste är din förmåga att göra relevanta analyser, se helheter och hitta nya lösningar. Du är självgående, drivande och resultatinriktad. Du får andra att lyssna och ta till sig det du säger. Du besitter en pedagogisk förmåga som behövs för att genomföra utbildningar för chefer och fackliga företrädare. Du har lätt för att formulera dig i tal och skrift.
Som person är du prestigelös men ger inte upp när du möter motstånd. Som arbetskamrat kan du bjuda på dig själv och skratta tillsammans med oss andra. Anställningsvillkor
Anställningen är 50 % och tidsbegränsad till och med juni 2029.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils kommun, Ledningsstab Kontakt
Kaisa Rainerson 0554-19177 Jobbnummer
9712989