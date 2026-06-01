Nu söker vi på Inspirera Assistans akut engagerade vikarier och sommarvikar
Inspirera Assistans söker engagerade vikarier och sommarvikarier i Linköping, Motala och Mantorp med start omgående.
Arbetet innebär att underlätta vardagen för kunder genom hjälp med hygien, förflyttningar, fritid och hushållssysslor.
Rollen kräver lyhördhet för individuella behov och förmåga att anpassa insatserna.
Omfattning: Sommarvikariat (deltid/timvikarie).
Arbetsuppgifter: Personlig hygien, på-/avklädning, måltider, kommunikation, förflyttningar, hushållssysslor och fritidsaktiviteter.
Kvalifikationer: Lyhörd, engagerad och beredd att anpassa sig efter kundens föränderliga behov.
Som personlig assistent hos Inspirera Assistans gör du en avgörande skillnad genom att med empati, servicekänsla och ansvarstagande stödja en medmänniska i vardagen. Du hjälper kunden att leva ett självständigt och likvärdigt liv utifrån egna önskemål, utan att ta över. Arbetet kräver respekt för privatliv och integritet
Meriterande:Det är meriterande om du har erfarenhet inom vård och omsorg men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrigt:Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
Registerutdrag från polisen efterfrågas innan anställning.
Urval sker löpande så ansök i god tid!
Vi är marknadens tryggaste bolag
Eftersom vi tror att närhet till våra kunder ger mer trygghet och bättre service. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen. Det har gjort att vi har blivit marknadens tryggaste bolag. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277)
Sparregatan 2 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING
