Gruppchef till Enerco i Gävle
Vi på Enerco affärsområde Underhåll & Montage söker nu en engagerad och resultatorienterad Gruppchef till vårt team i Gävle som vill vara med och leda vår fortsatta utveckling. I rollen får du möjlighet att driva och utveckla både verksamheten och ditt team i en dynamisk bransch där samarbete, kvalitet och säkerhet står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som Gruppchef för Underhåll & Montage hos oss har du en central roll i att säkerställa högsta möjliga kvalitet och kundservice. Du kommer att ansvara för att leda och utveckla ett team av tekniker och montörer, med fokus på att optimera arbetsprocesser och stärka vårt samarbete med kunder.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda och motivera teamet för att nå uppsatta mål och leverera högkvalitativa tjänster.
Säkerställa att allt underhåll och montagearbete sker enligt gällande säkerhetsföreskrifter och kvalitetssäkringssystem.
Planera och koordinera resurser för att optimera arbetsflöden och effektivitet.
Föreslå och implementera förbättringsstrategier för att ständigt utveckla verksamheten.
Utveckla och upprätthålla goda relationer med kunder och leverantörer.Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll ser vi att du har erfarenhet av arbete inom industrisektorn och dokumenterad erfarenhet av ledarskap. Det meriterande om du har erfarenhet inom projektledning och av att driva förändringsarbete.
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker en person med utmärkta ledaregenskaper, som är strukturerad och resultatorienterad. Du har förmågan att entusiasmera ditt team och skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och delaktiga. Ditt arbetssätt präglas av ansvarstagande, proaktivitet och har en positiv inställning att lösa utmaningar.
Värderingar Du delar även Enercos grundvärderingar som är centrerade kring säkerhet, effektivitet, kvalitet, innovation och samverkan. Vi strävar efter att göra dessa värderingar till kärnan i allt vi gör och integrera dem i vårt dagliga arbete. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla kan känna sig inkluderade och uppskattade. Ansökan Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, så sök tjänsten redan idag!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7818808-2027255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enerco Group AB
https://karriar.enerco.se
Ersbogatan 13
)
802 93 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9938584