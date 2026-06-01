Arbetsterapeut- jobbet där vardagen verkligen räknas
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Upplands Väsby Visa alla sjukgymnastjobb i Upplands Väsby
2026-06-01
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst Aktiebolag i Upplands Väsby
, Stockholm
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Arbetsterapeut i primärvården – jobbet där vardagen verkligen räknas
Då en omtyckt kollega slutar hos oss efter många år så söker vi nu dig som är expert på det viktigaste som finns – människors vardag. Här handlar det inte bara om diagnoser, utan om att få livet att fungera igen.
En vanlig dag kan börja med ett möte med en person som nyligen har drabbats av smärta i handen och inte längre klarar av sitt jobb eller sina morgonrutiner. Du analyserar, testar, provar hjälpmedel och hittar lösningar som gör att hen kan knäppa sin jacka, laga mat eller återgå till arbete. Små saker – som gör stor skillnad.
Nästa patient kanske du möter i hemmet. Du gör ett hembesök hos en äldre person som börjat få svårare att klara sig själv och riskerar att behöva flytta från sitt hem. Du går igenom bostaden tillsammans, ser över hinder och möjligheter, och föreslår anpassningar – kanske ett stödhandtag i duschen, en duschstol eller en ommöblering som gör vardagen smidigare. Med rätt åtgärder kan personen fortsätta leva självständigt i sin egen miljö – tryggt och med bibehållen livskvalitet.
I primärvården är bredden det som gör jobbet både utmanande och roligt. Du möter:
personer med ortopediska besvär
patienter efter neurologiska sjukdomar
stressrelaterad ohälsa
äldre som behöver stöd för att bo kvar hemma
Du varvar individuella besök med teamarbete tillsammans med fysioterapeuter och dietister. Här finns utrymme att tänka kreativt och hitta lösningar som passar just den här människan – inte "en standardpatient".
Och kanske det bästa av allt – du ser ofta resultaten snabbt. När någon berättar att de klarade att handla själva igen, kunde återgå till jobbet eller orkar med familjelivet – då vet du att ditt arbete gjorde skillnad på riktigt.
Kort sagt: Att vara arbetsterapeut i primärvården är ett varierat, självständigt och meningsfullt arbete där du hjälper människor att få tillbaka sin vardag – på sina villkor.
Du som är legitimerad arbetsterapeut och som lockas av de möjligheter och den variation som det innebär att arbeta inom primärvård är välkommen att söka tjänsten hos oss.
Mer i detalj innebär arbetet:
Aktivitets- och funktionsbedömning/utredning/träning, råd och stöd om egenvård, förskrivning av hjälpmedel och information om produkter och teknik, bedömning av bostad och närliggande miljö och miljöinriktade åtgärder t.ex. bostadsanpassning. Samverka med andra vårdgivare, handleda och stödja anhöriga och vårdpersonal.
Vid mottagningen arbetar vi med patienter med handrelaterade besvär både individuellt och i grupp, utför arbetsförmågebedömningar, demensutredningar och patientutbildning.
Vi erbjuder
Ett engagerat team och ett nära, stöttande ledarskap
Flexibla arbetstider med god balans mellan arbete och privatliv
Goda möjligheter att påverka verksamheten och utvecklas i rollen
En stabil och välfungerande mottagning med tydliga rutiner
Generöst friskvårdsbidrag, kollektivavtal och goda möjligheter till kompetensutvecklingKvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut, meriterande är tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården samt erfarenhet av att journalföra i Take Care.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har god förmåga att strukturera och planera ditt arbete. Du brinner för patientarbetet, du är nyfiken, engagerad, lösningsinriktad och en god kommunikatör. Du har en positiv attityd till utveckling och förnyelse på arbetsplatsen och är van vid och gillar att ta eget ansvar.
Övrig information
Kollektivavtal finns. Tillsvidareanställning med provanställning 6 månader. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Dragonvägen 96 (visa karta
)
194 70 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholms län, Väsby Rehab Kontakt
Sofia Vad-Schütt Lindström sofia.vad-schutt@ptj.se Jobbnummer
9938597