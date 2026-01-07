Projektledare
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Vi på Projekt- och investeringsenheten på Tekniska avdelningen, behöver förstärkning i form av en projektledare med erfarenhet från bygg/anläggningsprojekt eller tekniska infrastrukturprojekt.
Tekniska avdelningen består i dag av verksamheter inom vatten/avlopp, renhållning och fastighet. Vi driver en projektenhet som utför investeringsprojekt åt dessa verksamheter och även andra investeringar inom kommunen av t.ex. gata/park.
Som projektledare hos oss har du huvudansvar för tilldelat projekt och är direkt underställd enhetschef på Projekt och investering. Vi är för närvarande placerad tillsammans med vår Tekniska avdelning i Järpen. Projektenheten består i dag av sex projektledare.
Som projektledare hos oss leder du projektets planering, genomförande och avslut enligt definierade mål och projektdirektiv. Du upprättar och följer upp projektplan, tidsplan, resursplan och budget. Koordinerar och motiverar projektteamet, samt säkerställer att roller och ansvar är tydliga i projektet. Arbetet innebär många varierande uppgifter och du hanterar flera parallella processer samtidigt. Du ansvarar för all projektadministration och planering, uppföljning av tid, kvalitet och ekonomi samt säkerställer att samhällets krav och regler beaktas.
I rollen innebär även att självständigt leda arbetet från de tidiga skedena till projektering, upphandling, genom genomförandefasen (entreprenaden) fram till slutbesiktning och överlämnande till projektägare/beställare. Som projektledare arbetar du tillsammans med många andra aktörer, både externa och interna, så som medborgare, myndigheter, fastighetsägare och företag.
Du förväntas löpande kommunicera med projektets intressenter, inklusive styrgrupp, beställare och externa parter. Hantera risker, avvikelser och förändringar i projektet. Följa upp projektets framdrift genom statusrapporter och uppföljningsmöten. Säkerställa att projektets leveranser uppfyller uppsatta krav och kvalitetsmål. Genomföra projektavslut med utvärdering och dokumentation av erfarenheter.
Som projektledare förväntas du även bidra till enhetens strategiska utveckling. Det innebär att arbeta aktivt med förbättringar, effektiviseringar och kompetensdelning inom projektenheten samt att främja en kultur av lärande och utveckling.Kvalifikationer
* Du har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av att leda projekt, gärna enligt etablerade metoder som PPS eller motsvarande.
* Erfarenhet från bygg- och anläggningsprojekt eller teknisk verksamhet.
* Kunskaper i entreprenadjuridik samt erfarenhet av lagen om offentlig upphandling (LOU) är meriterande.
* Tidigare arbete inom offentlig verksamhet är meriterande.
Vi söker dig som är självständig, flexibel och har ett strukturerat arbetssätt med god förmåga att prioritera och planera. Du är van vid att ta initiativ, söka information och hitta lösningar. Du drivs av att leda människor, skapa engagemang och nå uppsatta mål med goda resultat.
Det är viktigt med rätt inställning, drivkraft och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner
Enhetschef, projekt investering och fastighet
Åsa Ehrnholm
