Projektledare
Lenk Projekt AB / Byggjobb / Kiruna Visa alla byggjobb i Kiruna
Om jobbet
Är du resultatinriktad och leverans orienterad? Gillar du att kommunicera och bygga långsiktiga relationer? Har du goda ledaregenskaper?
För att lyckas i denna roll handlar det om att omsätta kundens krav och förväntningar samt att skapa en god lönsamhet i projekten.
Om tjänsten
I rollen som projektledare ingår anbudsarbete samt ansvar för planering och strukturering av projekt. Du kommer även få organisera och resurs planera tillsammans med närmaste chef. Det är viktigt att kontinuerligt bygga samt utveckla goda relationer med kunder och intressenter. Du leder projekt från projektering till överlämnande samt säkerställer leverans av projektens uppsatta mål och lönsamhetskrav. Som person gillar du att ha fokus på detaljer men har även förmågan att se helheten.
Personliga egenskaper
Du är en strukturerad, kreativ och initiativtagande person med förmåga att leda och entusiasmera andra. Du har ett stort intresse för affärer, är kund- och resultatinriktad samt trivs med att arbeta mot deadlines och uppsatta mål. Eftersom det dagliga arbetet innebär mycket kontakter med flera olika aktörer har du en god samarbetsförmåga och värdesätter en professionell kommunikation mot såväl kunder, medarbetare och samarbetspartners.
Om dig för att du ska trivas i rollen
Du har en akademisk examen gärna med inriktning mot bygg. Du kanske har erfarenhet av en liknande roll eller annan teknisk bransch. Du gillar teamkänsla och att vinna affärer.
Vi är ett norrbottniskt företag inom byggsektorn och vi verkar och arbetar över hela Norrland. Vi är specialister på industrifastigheter, samhällsfastigheter och bostäder.
För mer information om tjänsten och vad vi kan erbjuda. Vänligen kontakta Dan Preutz 072-222 71 70 eller Dan Lindbäck 073-275 46 30
