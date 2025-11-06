Projektledare
2025-11-06
Vill du vara med och driva affärsutveckling och projektledning i en roll med stor påverkan på framtidens kommersiella satsningar? Vi söker nu en Projektledare som vill ta ansvar för strategiska och taktiska projekt inom tillväxtinitiativ. Rollen är bred, självständig och erbjuder stor variation - perfekt för dig som har ett starkt driv och gillar att arbeta i gränslandet mellan strategi och operativt genomförande.
Det här kommer du att göra
I rollen som projektledare ansvarar du för att driva större kommersiella projekt som ofta är tvärfunktionella och ligger utanför den befintliga produktportföljen. Du bidrar till att utveckla nya tillväxtområden, exempelvis inom hälsa, processutveckling och andra tillväxtinitiativ. Arbetet sker både självständigt och i nära samverkan med den kommersiella organisationen, där du även fungerar som ett strategiskt bollplank till kommersiell direktör Maria Dundeberg. Du är delvis involverad i den kommersiella ledningsgruppen och deltar aktivt i diskussioner kring affärsplanens utformning. Rollen innefattar även att ta fram beslutsunderlag för större kommersiella satsningar samt att stötta i genomförandet av den kommersiella ledningsgruppens affärsplan.
Rollen erbjuder stor variation i arbetsuppgifter och breda kontaktytor, vilket ger möjlighet att samarbeta med många delar av organisationen. Du får chansen att påverka affärens strategiska riktning och vara delaktig i kommersiella ledningsgruppens arbete. Dessutom präglas tjänsten av ett självständigt arbetssätt med stor frihet att forma rollen utifrån egna initiativ och drivkrafter.
Rollen är placerad i Stockholm och rapporterar till Maria Dundeberg, Kommersiell Direktör.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Akademisk utbildning, gärna inom ekonomi, marknadsföring eller motsvarande.
- Erfarenhet av projektledning, gärna inom kommersiella projekt eller projekt med affärsfokus.
- Kommersiell bakgrund, exempelvis som kategorichef, produktchef eller annan roll inom marknad/försäljning.
- Erfarenhet av projektledning inom FMCG.
- God administrativ förmåga och IT-vana.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är även meriterande om du har:
- Erfarenhet från livsmedelsbranschen
Du är:
- Du är en nytänkande och kreativ person som gärna bidrar med originella idéer och lösningar. Du ser bortom etablerade tillvägagångssätt och angriper utmaningar med ett innovativt perspektiv.
- Du är resultatorienterad med ett tydligt fokus på att nå uppsatta mål, och strävar alltid efter att leverera med hög kvalitet.
- Du är drivande, uthållig och behåller engagemanget även när du möter motgångar.
- Du är analytisk med god problemlösningsförmåga, vilket gör att du bearbetar information effektivt, identifierar orsaker till problem och föreslår praktiska lösningar.
- Du är relationsskapande och bygger snabbt välfungerande samarbeten med kollegor och externa partners.
Vad vi erbjuder dig
Som en del av Scan Sverige, som numera är en del av Lantmännenkoncernen, får du möjligheten att arbeta i en organisation som kombinerar tradition och innovation. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du kan göra verklig skillnad och bidra till utvecklingen av hållbar och säker livsmedelsproduktion - från gård till gaffel.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 23/11. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Julia Labbart, på julia.labbart@lantmannen.com
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet - samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion.
