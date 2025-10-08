Projektledare
Åklagarmyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åklagarmyndigheten i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Projektledare
Ett lyckat projekt kännetecknas ofta av att det har haft en bra ledning och styrning och en god stämning bland medarbetarna i projektet. Därför är projektledaren en av de viktigaste rollerna för att nå framgång. Digitaliseringen och en föränderlig omvärld leder till ständigt nya krav och behov på vidareutveckling av vår it-miljö. För att även fortsättningsvis kunna driva framgångsrik it-utveckling söker vi nu ytterligare en projektledare som vill vara med och hjälpa oss i detta viktiga arbete.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att planera, organisera och genomföra it-projekt med tydliga mål och tidsramar vilket bl.a. innefattar att:
samordna och koordinera aktiviteter samt arbetsleda medarbetare inom de projekt du ansvarar för
upprätta och revidera planer och riskbedömningar
följa och ta fram administrativa rutiner samt ansvara för att befintlig dokumentation upprättas
rapportera och utvärdera resultat och metoder
samarbeta och kommunicera med andra it-kompetenser, andra enheter, intressenter och i förekommande fall externa parter
ansvara för införande och, efter avslutat projekt, överlämning till förvaltning.
Du arbetar självständigt, men på avdelningen finns både teknisk och juridisk kompetens samt andra projektledarkollegor att stämma av med och ta hjälp av.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
några års erfarenhet som projektledare varav minst ett år inom it
akademisk examen inom datavetenskap, it eller projektledning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
god teknisk förståelse och intresse för digitalisering.
Som person vill vi att du
har ett genuint intresse för verksamhetsutveckling
har lätt för att samarbeta, skapa goda arbetsrelationer och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning
har god kommunikativ och pedagogisk förmåga
är driven, självgående och ansvarstagande
har god självkännedom och är initiativtagande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du
har erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet
har erfarenhet från arbete inom rättsväsendet.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med en provanställning i 6 månader.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.
Åklagarmyndigheten är en modern arbetsplats som möjliggör distansarbete i hög omfattning, vilket gör att många medarbetare på it-avdelningen till största delen arbetar och träffas virtuellt. Läs mer om hur det är att arbeta på it-avdelningen här .
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar in din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan i dag! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Kontakt
Anna Konstenius, rekryterare 010-562 70 61 Jobbnummer
9545740