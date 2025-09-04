Projektledare
Vattenfall AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2025-09-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss är du en del i vår samhällsviktiga verksamhet och bidrar varje dag till en säker elförsörjning för framtida generationer.
Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Har du erfarenhet av att leda komplexa projekt inom infrastruktur? Har du kännedom om elkraftsystemens olika delar? Är du en tydlig kommunikatör som har lätt för att samarbeta? Då kan du vara en av dem vi letar efter! Att driva, utveckla och bygga framtidens elnät kräver många olika kompetenser och vi fortsätter att växa och söker därför flera nya projektledare.
Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vi bygger, underhåller och driver ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Vår verksamhet och en trygg elleverans är avgörande för att samhället alltid fungerar och kan utvecklas. Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Vi söker projektledare för stations- och ledningsprojekt inom 20-220kV spänning. Du kommer att vara ytterst ansvarig för att förverkliga uppsatta mål och ha det övergripande ansvaret för att styra projekt till rätt kostnad, kvalitet och tid. Det innebär bland annat att leda och samordna projekt samt kommunicera och företräda Vattenfalls intressen gentemot övriga intressenter så som myndigheter, kommuner och entreprenörer. Resor i tjänsten förekommer.
Ditt främsta ansvar omfattar följande delar:
Leda, fördela och följa upp arbetet både internt inom projektgruppen samt externt genom våra leverantörer och entreprenörer
Ta ett helhetsansvar inom överenskommen projektram avseende ekonomi, tidplan, funktion och kvalitet
Följa upp och agera förebild för säkerhetsarbetet samt säkerställa en säker arbetsmiljö
Skapa och upprätthålla såväl externa som interna relationer med kunder, konsulter och myndigheter samt internt samverka med övriga funktioner inom bolaget
Kommunicera och rapportera projektstatus till relevanta intressenter samt ansvara för att de har rätt information
Skapa strategier för att utveckla upphandlingsförfarandet tillsammans med inköp
Följa prognos och budgetuppföljning för beslutade projekt
Arbeta proaktivt med kalkylering och hantering av risker i projektet
KravspecifikationPubliceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning, gärna inom energi, elkraft, projektledning, ekonomi, juridik eller relevant arbetslivserfarenhet
Flera års erfarenhet av projektledning i utförandefas
Erfarenhet projekt inom elkraft
Erfarenhet av arbete mot andra myndigheter gällande exempelvis bygglov, VA, trafiksäkerhetsfrågor och/eller tillståndsfrågor
Kunskap inom entreprenadjuridik (AB04/ABT06/ABK09)
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Körkort: klass B
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom projektledning och/eller elsäkerhet
Erfarenhet av projektledning inom regionnät, infrastruktur eller exploatering
Erfarenhet av arbete på leverantörssidan utifrån ett kundperspektiv
Erfarenhet av mentorskap
Vi söker dig som trivs i en självständig roll där du får leda och engagera andra mot uppsatta mål och skapa framdrift i projekt med god kvalitet. Du värdesätter relationsskapande och är van att hantera många kontakter samt olika kravbilder från intressenter, andra nätbolag och myndigheter. Med din kommunikativa förmåga skapar du tydlighet för samtliga involverade. Du har lätt för att förstå helheten och är van att planera och prioritera i ditt dagliga arbete.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner.
Läs mer om våra förmåner här.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och attraktivt företag och strävar efter att vara goda förebilder. Vattenfall Eldistribution värdesätter allas lika värde och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Placeringsort
Solna, Västerås eller Uppsala.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef:
Faraz de Bruin, 076 215 79 00, avseende placeringsort Solna eller Västerås
Claudio Merino, 070 305 27 75, avseende placeringsort Uppsala
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Caroline Grammenos, 072 224 97 01.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Asim Nokic, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 26 september 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala - Vattenfall Jobbnummer
9492158