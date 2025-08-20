Projektledare
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2025-08-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vatten och Avfallskompetens i Norr AB i Umeå
, Nordmaling
, Vindeln
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till det hållbara samhällsbyggandet? Då har du nu möjligheten att bli projektledare hos oss!
Rollen som projektledare
Du kommer att ingå i sektionen Projekt där vi är ett team på 14 medarbetare som tillsammans genomför Vakins investeringsprojekt i våra ägarkommuner.
I gruppen arbetar vi både med anläggnings- och ledningsprojekt. Våra anläggningsprojekt kan exempelvis vara om- eller utbyggnad av vattenverk, reningsverk, pumpstationer eller avfallsanläggningar. Våra ledningsprojekt fokuserar mer på det som ligger under marken, som våra vatten- och avloppsledningar.
Dina arbetsuppgifter som projektledare hos oss innebär att du leder projekt i alla dess delar utifrån tydliga ramar vad gäller budget, tidplan samt projektering och genomförande. Du kommer att delta i upphandling och kravställning mot tekniska konsulter och entreprenörer i projekten samt vid behov delta och genomföra förstudier.
Du förväntas göra kontinuerliga uppföljningar av dina projekt samt överföra dina erfarenheter till kollegor och andra intressenter när du avslutat dem.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning eller annan lämplig bakgrund som bedöms likvärdig, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet inom projektledning eller av liknande arbetsuppgifter. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift i svenska samt körkort B. Vi ser det som meriterande om du har kunskaper inom entreprenadsjuridik eller upphandling.
För att lyckas i rollen har du lätt för att samarbeta och skapa relationer med olika typer av personer. Du planerar och organiserar ditt arbete självständigt och kan snabbt ändra ditt förhållningssätt och fatta egna beslut vid ändrade omständigheter. Du tar gärna egna initiativ i ditt arbete och ser möjligheterna i förändringar.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har bland annat ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester, möjlighet att distansarbeta någon dag i veckan, flextid och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Eftersom vi bedriver en samhällsviktig verksamhet kan säkerhetsprövning krävas för vissa tjänster. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
Mer information om Vakin hittar du https://www.vakin.se/omvakin.4.71c1e048182ec6b2167407d.html
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/29". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
(org.nr 559028-8899) Arbetsplats
Vatten & Avlopp, Projekt Kontakt
Johanna Bäckström, HR-strateg 076-1468475 Jobbnummer
9466281