Projektledare
Jobway AB / Byggjobb / Upplands Väsby
2025-08-12
Vi söker en projektledare som vill leda ventilationsprojekt från start till mål!
Luftkompaniet Sjöblom AB är ett familjeföretag med över 30 års erfarenhet av ventilationsentreprenader i nyproduktion och ombyggnation. Vi är ett välrenommerat installationsbolag och en del av Assemblin Caverion Group - men med det lilla bolagets kultur och hjärta kvar.
Just nu söker vi en projektledare till vårt kontor i Upplands Väsby.
Rollen innebär att du har totalansvar för våra entreprenadprojekt - från projektering till överlämning. Du driver och planerar arbetet, följer upp ekonomi och tidsplaner, motiverar dina team och skapar långsiktiga kundrelationer. Du får stort mandat, men också stort förtroende.
Vi tror att du är:
Erfaren projektledare inom ventilation eller besläktade installationer - eller junior med rätt driv.
En naturlig ledare som gillar att ha koll på både människor, kalkyler och kvalitetsplaner.
Självständig, lösningsorienterad och en lagspelare, gärna med idrottsbakgrund.
En person som tar ansvar för helheten - och avslutar projekt med stolthet.
Det är meriterande om du har:
OVK-behörighet, erfarenhet av luftinjustering eller entreprenadjuridik.
Arbetat med installationssamordning.
Erfarenhet av projektstyrning med prognos hantering.
Idrottsbakgrund
Vad vi erbjuder dig:
Ett väletablerat företag med låg personalomsättning och god lönsamhet.
Kort beslutsväg, nära till VD och engagerade kollegor.
Marknadsmässiga villkor och möjlighet att växa i rollen.
En kultur präglad av laganda, yrkesstolthet och idrottsintresse (gillar du träning, padel eller fotboll har du kompisar här).
I denna rekrytering samarbetar Luftkompaniet med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av Adam Wilander, adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9454870